2 bin 500 drone Teksas semalarını aydınlattı: ABD'nin 250.  kuruluş yıldönümüne nefes kesen kutlama

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Teksas'ta düzenlenen drone gösterisi izleyenleri büyüledi. Gökyüzüne aynı anda yükselen 2 bin 500'den fazla drone, devasa figürler oluşturarak teknoloji ile görsel şöleni bir araya getirdi.

AYNI ANDA HAVALANDILAR

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Teksas'ın North Richland Hills kentinde gerçekleştirilen dev drone gösterisi büyük ilgi gördü. Gece gökyüzüne aynı anda havalanan 2 bin 500'den fazla drone, dakikalar boyunca senkronize hareket ederek birbirinden etkileyici figürler oluşturdu.

GÖKYÜZÜNDE AMERİKAN SEMBOLLERİ BELİRDİ

Büyük yankı uyandıran görsel şölende, Amerikan tarihine yön veren figürler ve ulusal semboller ışıklarla gökyüzüne nakşedildi. Büyük bir senkronizasyonla hareket eden drone'lar; George Washington ve Sam Amca (Uncle Sam) gibi tarihi kişiliklerin devasa siluetlerini gökyüzünde oluşturdu.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise ışıl ışıl parıldayan drone'ların yan yana gelerek "I WANT USA" yazısını ve Amerikan ordusunu simgeleyen savaş uçaklarını resmettiği anlar oldu. Kel kartal, uzay roketi ve el sıkışan astronot figürlerinin de yer aldığı bu büyüleyici şovda, binlerce kişi cep telefonlarıyla o tarihi anları saniye saniye kayda aldı.

HAVAİ FİŞEKLERE TEKNOLOJİK ALTERNATİF

Son yıllarda çevreye daha az etkisi, gürültüsüz yapısı ve güvenli olmasıyla öne çıkan drone gösterileri, ABD'nin 250. yıl kutlamalarında da ana tema olarak dikkat çekti.

Organizasyon, geleneksel havai fişek gösterilerine modern ve büyüleyici bir alternatif olarak değerlendirilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

ABC News'in paylaştığı görüntüler geniş yankı uyandırırken, teknoloji meraklıları bu organizasyonu "havai fişeklerin geleceği" olarak nitelendirdi.