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Talarico, Texas Senato yarışını kazanarak eyaleti 1988'den beri ilk kez maviye boyadı

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Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana Texas'ta Senato yarışını ilk kez kazanan Demokrat oldu. Zafer konuşmasında gücün halkta olduğunu söyleyen Talarico, milyarder ve trilyoner bağışçılara mesaj verdiklerini belirtti.

ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını kazanan Demokratların adayı James Talarico, gücün halkta olduğunu belirterek, "Ülkedeki her milyarder ve trilyoner bağışçıya ve bu bozuk siyasi sistemin yozlaşmış destekçilerine bir mesaj verdik." ifadesini kullandı.

Texas'ta Senato yarışını kazanan Talarico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, destekçilerine yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı.

Konuşmasına "Texas'ı geri aldık." sözüyle başlayan Talarico, bu seçimin "bölücü siyasetin sevgi siyasetine rakip olamayacağını" gösterdiğini dile getirdi.

Talarico, gücün halkta olduğunu vurgulayarak, "Ülkedeki her milyarder ve trilyoner bağışçıya ve bu bozuk siyasi sistemin yozlaşmış destekçilerine bir mesaj verdik." diye konuştu.

Eyaletteki seçim zaferine İncil'le atıfta bulunan Talarico, "Bu yarışta, kendi Goliath'larımızla karşı karşıya geldik. Dünyanın en zengin ve en güçlü adamı ve Washington'daki tüm siyasi düzenle karşı karşıya geldik." dedi.

Talarico rakibini geride bıraktı

Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.

Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Texas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

Kaynak: AA
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