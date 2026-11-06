Musk, Tesla'nın Texas fabrikasında Cybertruck üretimini gelecek yıl ortasında durduracak

Musk, Tesla'nın Texas fabrikasında Cybertruck üretimini gelecek yıl ortasında durduracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tesla CEO'su Elon Musk, Texas'taki Gigafactory'de Cybertruck üretimini gelecek yılın ortalarına doğru kademeli durduracağını açıkladı. Musk, bunun artan Cybercab üretimine alan açmak için yapılacağını belirtti; paylaşımında başka tesise taşınacağı bilgisi yer almadı.
NEW ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi ( Ceo ) Elon Musk, şirketin gelecek yılın ortalarına doğru Texas'taki fabrikasında Cybertruck üretimini kademeli olarak durduracağını açıkladı.
???????Tesla CEO'su Musk, sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Tesla'nın Texas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini gelecek yılın ortalarına doğru kademeli olarak sonlandıracağını belirten Musk, bu adımın artan Cybercab üretimine alan açmak amacıyla atılacağını duyurdu.
Musk'ın paylaşımında Cybertruck üretiminin başka bir tesise taşınıp taşınmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.
Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yalnızca Austin kentindeki Gigafactory tesisinde üretiliyor.