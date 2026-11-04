James Talarico kimdir? Teksas'ta 32 yıllık Cumhuriyetçi seriyi bitiren Demokrat

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ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerde Teksas'ın Senato koltuğunu Demokrat James Talarico kazandı. Associated Press, Talarico'nun Cumhuriyetçi rakibi Ken Paxton'ı geçtiğini seçim gecesi duyurdu. Cumhuriyetçilerin Teksas'ta eyalet çapındaki seçimlerde 1994'ten beri kaybetmediği dönem böylece bitti.

Teksas, ABD Senatosu'na en son 1988'de bir Demokrat göndermişti.

JAMES TALARICO SEÇİMİ KAZANDI MI?

James Talarico, 3 Kasım 2026'daki Teksas Senato seçimini kazandı ve eyaletin Senato'daki iki koltuğundan birine Demokrat olarak seçildi. Koltuk Cumhuriyetçi John Cornyn'deydi. Cornyn beşinci dönem için yeniden aday olmak istedi, fakat 26 Mayıs 2026'daki Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunda Teksas Başsavcısı Ken Paxton'a yüzde 63,8'e yüzde 36,2 oyla yenildi.

Genel seçimde Talarico ile Paxton karşı karşıya geldi. Yarış ABD tarihinin en pahalı Senato seçimi oldu. Talarico bu seçim döneminde ülkede en çok bağış toplayan adaydı ve aylardır anketlerde öndeydi.

ÖN SEÇİMDE KİM KAÇ OY ALDI?

Demokratların 3 Mart 2026'daki ön seçiminde Talarico 1 milyon 216 bin 412 oyla, yani yüzde 52,4 ile birinci oldu. Jasmine Crockett yüzde 46,2, Ahmad Hassan yüzde 1,3 oy aldı.

JAMES TALARICO KİMDİR?

James Talarico, Austin'den Demokrat bir Teksas eyalet milletvekili, eski bir ortaokul öğretmeni ve ilahiyat öğrencisi. Tam adı James Dell Talarico. Doğduğunda adı James Dell Collins'ti: annesi Tamara Causey, o yedi haftalıkken babası Steve Collins'ten ayrıldı. Talarico soyadını, onu evlat edinen üvey babası Mark Talarico'dan aldı.

Presbiteryen Kilisesi (ABD) üyesi olan Talarico, Austin'deki St. Andrew's Presbiteryen Kilisesi'ne gidiyor. Hristiyan milliyetçiliğini eleştiriyor. Teksas'ta okul sınıflarına On Emir'in asılmasını zorunlu tutan yasaya karşı çıkanların başındaydı; bu konudaki konuşmalarının videoları 2025'te geniş kitlelere ulaştı ve ardından Joe Rogan'ın programına konuk oldu.

JAMES TALARICO KAÇ YAŞINDA?

James Talarico 37 yaşında. 17 Mayıs 1989'da doğdu.

2019'da Teksas Temsilciler Meclisi'ndeki ilk döneminde 29 yaşındaydı ve o yasama döneminin en genç üyesiydi.

JAMES TALARICO NERELİ?

James Talarico Teksaslı. Austin'in hemen kuzeyindeki Round Rock kentinde doğdu; Teksas eyalet rehberinde de memleketi olarak Round Rock yazıyor.

JAMES TALARICO HANGİ PARTİDEN?

James Talarico Demokrat Parti'den. Kampanyasında en zengin yüzde 1'lik kesime yapılan vergi indirimlerinin kaldırılmasını, herkese açık çocuk bakımını ve kredi kartı faizlerine tavan getirilmesini savundu. Sağlıkta kamu seçeneği önerisine "Medicare for Y'all" adını verdi. Kendini "sınır güvenliğinden yana bir Demokrat" olarak tanımlıyor; kongre üyelerine dönem sınırı ve hisse senedi alım satımı yasağı getirilmesini de istiyor.

JAMES TALARICO HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

James Talarico 2011'de Austin'deki Teksas Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümünü bitirdi. Aynı yıl Teach For America programıyla San Antonio'daki Rhodes Ortaokulu'nda iki yıl 6. sınıflara İngilizce okuttu. 2016'da Harvard Eğitim Fakültesi'nde eğitim politikası yüksek lisansını tamamladı. Austin Presbiteryen İlahiyat Okulu'nda da ilahiyat alanında yüksek lisans yaptı.

Bir süre bilgisayar destekli matematik dersleri hazırlayan Reasoning Mind adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşun Orta Teksas direktörlüğünü yürüttü. 2018'de Teksas Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve dördüncü dönemini sürdürürken Senato'ya aday oldu. Talarico, tip 1 diyabet tanısı konduktan sonra insülinin aylık fiyatını 25 dolarla sınırlayan yasanın çıkmasında yer aldı.