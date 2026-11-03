Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teksas'ın Sezer Sezgin'e istifa çağrısına zamansız dedi

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın, basketbol şubesinden sorumlu Sezer Sezgin'e kongre ve istifa çağrısının ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik açıklama yaptı. Başkan Çelik, taraftar grubunun açıklamasını zamansız bulduğunu dile getirdi.

Bursaspor Basketbol'da yaşanan gelişmelerin ardından taraftar grubu Teksas, basketbol şubesinin yönetimine yönelik sert bir açıklama yayımladı. Taraftar grubu, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin'e kongre ve istifa çağrısında bulunurken, Bursaspor Başkanı Enes Çelik de açıklamaya yanıt verdi.

Teksas'tan Sezer Sezgin'e istifa çağrısı

Teksas, kurulduğu günden bu yana basketbol şubesinin yanında olduklarını, gerektiğinde yasaklı deplasmanlarda dahi takımı yalnız bırakmadıklarını belirterek, gelinen sportif noktaya tepki gösterdi. Taraftar grubu, Sezer Sezgin'in yönetim kontrolünü kaybettiğini ve kritik maçlarda yapılan hatalar nedeniyle yılların emeğinin tehlikeye girdiğini savundu.

Açıklamada, hayatını kaybeden Teksas Dernek Başkanı Ertuğ Toker'in cenazesine basketbol yönetiminden ve sporculardan kimsenin katılmamasına da tepki gösterildi. Taraftar grubu, bu durumun salonlardan çekilme kararı almalarında etkili olduğunu belirtti.

Taraftar grubu Teksas, açıklamasının sonunda Sezer Sezgin'e kongre kararı alması ve görevinden ayrılması yönünde çağrıda bulundu.

Enes Çelik'ten Teksas'a yanıt

Teksas'ın açıklamasının ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, basketbol şubesinin geleceği, kulübün mali yapısı ve Sezer Sezgin'e yönelik istifa çağrısı hakkında açıklama yaptı.

Başkan Çelik, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Teksas'ın açıklaması üzerine Bursaspor Basketbol ile ilgili bazı noktalara basmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi Bursaspor Yönetim Kurulu olarak göreve iki buçuk sene önce geldik. Üçüncü Lig ve İkinci Lig'de sıfırdan yeni kadrolar oluştururken, geçmişten gelen 1.5 milyar TL'nin (1.5 katrilyon) üzerindeki borcu da kapattık. Kendi dönemimizde de yeni borç eklemedik.

Birinci Lig'de takdir edersiniz ki kadro bütçesi alt liglere göre ciddi anlamda arttı. Vakıfköy, tüm Bursaspor personelinin maaş giderleri, futbol okulları, Bursaspor A Takımı'nın yerli ve yabancı oyuncu maaşları, oyuncu peşinatları ve kalıcı gelir için yaptığımız aylık inşaat giderleri Bütün bunları topladığımızda kulübümüzün şu anki aylık gideri 80 milyon TL civarındadır. Çok şükür, şu ana kadar Üçüncü Lig'de de İkinci Lig'de de Birinci Lig'de de ödemelerimizi bir gün olsun aksatmadık. Oyuncularımıza karşı da personelimize karşı da hiç mahcup olmadık. (Birinci Lig'deki federasyon, yayın vb. toplam gelirler ise 60 milyon TL civarındadır.)

Bursaspor, Süper Lig'e gelene kadar ve kurumsal anlamda hazır hale gelene kadar futbolun yanına yeni bir branş eklemek, futboldaki dengeleri de bozacaktır.

Yönetim olarak hangi branşta mücadele edersek edelim, hedefimiz Bursaspor'un her zaman kafaya oynayan bir kulüp olmasıdır. Basketbol ise bütçeyle ligi bitirdiğiniz yerin doğrudan bağlantılı olduğu bir branştır. İki yıldır şehrimizin önemli firma ve kurumlarıyla bu konuyu özelde görüşüyorum. 3 milyon Dolarlık bir yatırım üzerine basketbol şubesini alıp kombine, reklam vb. diğer gelirlerle kafaya oynayan bir Bursaspor Basketbol mümkündür. Ancak bu yatırımı yapmaya maalesef bir talip yok. Bu parayı verecek ana bir sponsor olmadan da bu şubeyi almamız, az önce bahsettiğim futboldaki maddi yükün üzerine bir yük daha bindirecek ve iki taraf için de olumsuz yansımaları olacaktır.

Sezer Sezgin, sıfırdan basketbol şubesini önemli bir noktaya getiren iyi bir Bursasporludur. Kendisi de bu yatırımı yapacak kişi ya da kurumların olması halinde bu görevi bırakmaya zaten hazırdır. Bu istifa çağrısı sezon sonunda olsa anlamlı diyebilirdim. Ancak sezonun ortasında hiç kimsenin çıkmaması durumunda ortaya çıkacak tablo, mevcut durumdan daha kötü olacaktır. Dolayısıyla Teksas'ın iyi niyetli olarak yaptığı bu açıklamayı zamansız bulduğumu söylemek durumundayım.

Son olarak, Bursa'daki kişi ve kurumları incitecek açıklamalardan da camia olarak uzak durmalıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı