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San Antonio'da Trump'ın miting konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas'ın San Antonio kentindeki mitingdeki konuşması, en az bir düzine protestocu tarafından defalarca bölündü. Bazı protestocular polis tarafından salondan çıkarılırken Trump, göstericilerin bazılarına para ödendiğini savundu.

SAN ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas eyaletinin San Antonio kentinde düzenlenen mitingdeki konuşması, protestocular tarafından defalarca bölündü.???????

Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton'a destek vermek amacıyla gerçekleştirilen mitingde Trump konuştuğu sırada en az bir düzine protestocu sözünü kesti.

Bazı protestocular polis tarafından salondan çıkarılırken Trump, kısa süreliğine mikrofondan uzaklaştı.

Trump, sahneye yakın olan protestocunun salondan çıkarılmasının ardından, "Annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey, annesinin Trump'a oy verdiği." dedi.

Konuşmasının başka bir protestocu tarafından kesilmesinin ardından göstericilerin bazılarına para ödendiğini savunan Trump, "Onlara ülkemizin düşmanları tarafından ödeme yapılıyor." diye konuştu.

Trump'tan İran mesajı

Trump, mitingde İran'a ilişkin açıklamalar da yaptı.

ABD Başkanı, "Sorun görmek mi istiyorsunuz? San Diego'yu, Los Angeles'ı vursunlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şehirlerimizi koruyoruz. Ülkemizi koruyoruz." diye konuştu.

Trump, ayrıca yakıt fiyatlarının yükselmesinin savaşın bedeli olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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