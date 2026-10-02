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Kan donduran skandal! İlaç uğruna doktorun çocuğu istismar etmesine izin vermiş

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Kan donduran skandal! İlaç uğruna doktorun çocuğu istismar etmesine izin vermiş
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ABD'nin Teksas eyaletinde Alicia Evonne Sanchez, reçeteli ilaçlar karşılığında 14 yaşından küçük bir çocuğu doktor Kenneth Haygood'un muayenehanesine götürerek cinsel istismara maruz kalmasına izin vermekle suçlandı. Çocuğun en az 10 kez istismar edildiği öne sürülürken, suçlu bulunması halinde Sanchez'in ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

  • ABD'nin Teksas eyaletinde 37 yaşındaki Alicia Evonne Sanchez, 14 yaşından küçük bir çocuğu reçeteli ilaçlar karşılığında eski doktor Kenneth Donald Haygood'un muayenehanesine götürerek cinsel istismara maruz kalmasına izin vermekle suçlandı.
  • Soruşturma dosyasındaki iddialara göre çocuk, Teksas'ın Tyler kentindeki muayenehaneye en az 10 ziyarette cinsel istismara maruz kaldı ve olaylar 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleşti.
  • 30 Eylül'de gözaltına alınan Sanchez için 3 milyon dolar kefalet belirlendi; mahkûmiyet halinde 99 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD'nin Teksas eyaletinde 37 yaşındaki Alicia Evonne Sanchez, 14 yaşından küçük bir çocuğu reçeteli ilaçlar karşılığında eski doktor Kenneth Donald Haygood'un muayenehanesine götürerek cinsel istismara maruz kalmasına izin vermekle suçlandı. Sanchez, “14 yaşından küçük bir çocuğa yönelik sürekli cinsel saldırı” suçlamasıyla gözaltına alındı.

EN AZ 10 KEZ MUAYENEHANEYE GÖTÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Sanchez, çocuğu Haygood'un Teksas'ın Tyler kentindeki muayenehanesine defalarca götürdü. Kayıtlarda, çocuğun en az 10 ziyarette cinsel istismara maruz kaldığı ve Sanchez'in bu sırada odada bulunduğu öne sürüldü. Yetkililer, olayların 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Çocuğun ağlayarak Haygood'dan durmasını istediği ancak talebinin dikkate alınmadığı belirtildi. Soruşturma dosyasına göre çocuğa yaşananların doktor muayenesinin bir parçası olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

İLAÇ İDDİASI DOSYADA

Çocuğun daha sonra yaşadıklarını bir yetişkine ve danışmana anlatmasıyla olayın ortaya çıktığı bildirildi. İddiaya göre Haygood, söz konusu ziyaretlerin ardından Sanchez'e aralarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılan Adderall'ın da bulunduğu reçeteli ilaçlar verdi. Sanchez'in ilaçları şeffaf poşetlere boşalttığı ve bunları doktorlarından temin edemeyen kişiler için aldığını söylediği öne sürüldü.

3 MİLYON DOLAR KEFALET BELİRLENDİ

30 Eylül'de gözaltına alınan Sanchez için 3 milyon dolar kefalet belirlendi. Hakkındaki suçlamanın mahkûmiyetle sonuçlanması halinde 99 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Sanchez hakkındaki iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

DOKTOR 8 YILLIK HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR

Kenneth Donald Haygood ise başka mağdurlara yönelik cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle daha önce yargılandı. Haygood, 2025 yılında iki cinsel saldırı suçlamasını kabul ettiği anlaşmanın ardından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen bu cezayı çekiyor.

Kaynak: Haberler.com
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