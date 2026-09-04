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Tesla'nın Sürücüsüz Robotaksisi Cybercab Austin'de Hizmete Girdi

Tesla'nın Sürücüsüz Robotaksisi Cybercab Austin'de Hizmete Girdi
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Tesla'nın Uber ve Waymo ile rekabet için geliştirdiği, direksiyonu ve pedalı olmayan sürücüsüz robotaksisi Cybercab, Teksas'ın başkenti Austin'de hizmete sunuldu. İlk yolculuklar davetlilerle yapıldı, araçlar cuma günü halka açıldı. Tesla'nın eyalette 314 robotaksisi bulunurken, yasalar gereği çoğunda insan gözetmen bulunuyor. Kullanıcılar, bu hizmetin ulaşımı kişisel araç sahipliğinden bir hizmete dönüştüreceğini belirtiyor.

Tesla'nın Uber ve Waymo gibi rakipleriyle rekabet etmek için geliştirdiği sürücüsüz robotaksisi Cybercab, perşembe günü Teksas'ın başkenti Austin'de hizmete sunuldu. İlk kez Ekim 2024'te tanıtılan altın sarısı araçta direksiyon ve pedal bulunmuyor. İki yolcu taşıyabilen Cybercab, özel olarak sürücüsüz taksi hizmeti için tasarlandı.

Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda Austin'de bir Cybercab görseli paylaştı. Basına kapalı bir eğlence mekanındaki etkinlikte davetliler ilk yolculuklarını yaptı; araçlar cuma günü halkın erişimine açıldı. Avustralyalı turist Graham Sprigg, bu gelişmenin ulaşımı kişisel araç sahipliğinden bir hizmete dönüştüreceğini belirterek, 'Bu durum engelliler ve benim gibi yaşlanan bireyler için muhteşem' dedi.

Tesla, geçen yıl Austin'de Model Y SUV araçlarıyla başlattığı 'Robotaxi' hizmetini kademeli olarak Teksas, Florida ve Kaliforniya'daki şehirlere yaymıştı. FSD Database platformunun Teksas Motorlu Araçlar Dairesi verilerine dayandırdığı bilgilere göre Tesla, çarşamba günü itibarıyla eyalette 45'i Cybercab olmak üzere 314 robotaksi tescil ettirdi. Eyalet yasaları, araçların büyük kısmında gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir insan gözetmen bulunmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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