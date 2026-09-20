Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York’ta diplomasi trafiği hızlanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD programında dikkat çeken değişiklikler yapıldı. İsrail basını, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu an için planlanmış bir görüşme bulunmadığını aktarırken, Netanyahu’nun New York’ta yalnızca birkaç saat kalabileceği belirtildi.

NETANYAHU ABD’DE GECELEMEYEBİLİR

İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının yapılacağı gün sabah saatlerinde New York’a ulaşması ve konuşmasının ardından doğrudan İsrail’e dönmesi planlanıyor.

Bu takvim değişmezse İsrail Başbakanı’nın ABD’de gece geçirmeden ülkesine dönmesi bekleniyor. Netanyahu’nun nihai seyahat programının ise henüz kesinleşmediği bildirildi.

Netanyahu’nun ABD ziyaretini kısa tutmasının nedenleri arasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin daha önce UCM’nin tutuklama kararının uygulanması konusunda yaptığı açıklamaların da bulunduğu değerlendiriliyor. Mamdani, temmuz ayında New York yönetiminin Netanyahu hakkında çıkarılan UCM kararını bağımsız olarak uygulama yetkisi olmadığını açıklamış ve ABD federal yönetimine harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME PROGRAMDA YOK

İsrail merkezli Jerusalem Post, üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump ile Netanyahu’nun New York’taki programlarının örtüşmediğini yazdı.

Mevcut takvime göre Trump’ın pazartesi günü New York’a gelmesi ve salı akşamı kentten ayrılması, Netanyahu’nun ise Trump’ın ayrılmasının ardından New York’a ulaşması bekleniyor.

TEXAS VE ELON MUSK ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Netanyahu’nun ABD ziyaretindeki bir diğer değişiklik ise Texas ayağında yaşandı. İsrail Başbakanı’nın Elon Musk ile görüşmesi planlanan Texas ziyareti iptal edildi.

Netanyahu’nun ekibinden bir öncü grubun daha önce görüşmenin hazırlıkları için Texas’a gittiği, ancak programın değiştirilmesinin ardından ziyaretin kaldırıldığı aktarıldı.

TRUMP’IN NEW YORK PROGRAMI YOĞUN

Trump’ın BM Genel Kurulu kapsamında New York’taki programında çeşitli liderlerle görüşmeler bulunuyor. Mevcut programda Netanyahu ile ikili görüşmeye yer verilmedi.

Trump’ın New York temaslarında İran, Gazze, Ukrayna ve diğer küresel krizlerin gündemin önemli başlıkları arasında olması bekleniyor.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ NEW YORK’TA

Öte yandan New York’taki diplomasi trafiğinde Türkiye de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump’ın BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta görüşeceğini açıkladı.

İki liderin görüşmesinde F-35 programı, CAATSA yaptırımları ve S-400 meselesinin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerinin diğer başlıklarının ele alınması bekleniyor.

ZİRVENİN GÜNDEMİ KRİTİK KONULARLA DOLU

BM Genel Kurulu’nun üst düzey görüşmeleri 22 Eylül’de başlayacak. Dünya liderlerinin New York’ta bir araya geleceği hafta boyunca Gazze, İran, Ukrayna ve küresel güvenlik başlıklarının diplomasi trafiğinin merkezinde olması bekleniyor.