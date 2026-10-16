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Elon Musk’ın tanıttığı yeni Tesla Roadster modeli, uçma özelliğiyle gündeme geldi. SpaceX’in Teksas’taki test tesisinde gerçekleştirilen sürücüsüz gösteride sergilenen iki kişilik spor otomobilin havada hareket edebildiği, rampaya tırmanabildiği ve jet sistemleriyle iniş yapabildiği belirtildi. Peki, Tesla uçan araba gerçek mi? Tesla Roadster uçabiliyor mu? Tesla Roadster Türkiye fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

TESLA UÇAN ARABA GERÇEK Mİ?

Tesla CEO’su Elon Musk’ın tanıttığı yeni Roadster modeli, uçma özelliğiyle otomotiv ve havacılık alanlarında gündeme geldi. Musk’ın diğer şirketi SpaceX’in Teksas’taki test tesisinde düzenlenen gösteride, iki kişilik spor otomobilin havada hareket etmesini sağlayan sistemler sergilendi.

Gösteri sırasında aracın havalanabildiği, havada takla atabildiği ve iniş sırasında hava jetlerinden yararlanabildiği aktarıldı. Otomobilin dik bir rampaya tırmanabildiği ve fırlama hareketinden önce baş aşağı pozisyonda durabildiği de gösteride öne çıkan özellikler arasında yer aldı.

Ancak Tesla Roadster’ın uçan otomobil olarak nitelendirilmesiyle uzun mesafeli uçuş gerçekleştirebilmesi aynı anlama gelmiyor. Havacılık uzmanları, aracın gösteride sergilenen hareketleri yapabilmesi ile havada sürekli ve dengeli biçimde ilerleyebilmesi arasında önemli mühendislik farklılıkları bulunduğuna dikkat çekti.

Musk, gösterinin simülasyon veya yapay zekâ ürünü olmadığını kanıtlamak amacıyla izleyicilerin önünde gerçekleştirildiğini belirtti. Bununla birlikte, aracın uçuş kapasitesinin sınırları ve uzun mesafeli uçuş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda uzmanların değerlendirmeleri temkinli oldu.

TESLA ROADSTER UÇABİLİYOR MU?

Elon Musk’ın açıklamalarına göre yeni Tesla Roadster, yerde hızlanmanın yanı sıra havada hareket etmesini sağlayacak özel sistemlerle donatıldı. Araçta, havada ilerlemeyi ve yerde hızlanmayı desteklemek amacıyla 10 nozul ile ultra yüksek basınçlı hava tanklarının kullanıldığı açıklandı.

Gösteride otomobilin yalnızca havalanması değil, farklı hareketler gerçekleştirmesi de sergilendi. Yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlamak için hava jetlerinden yararlanıldığı belirtildi. Aracın havada takla atabildiği ve iniş sırasında jet sistemlerini kullanabildiği de aktarıldı.

0'DAN 100 KİLOMETRE HIZA BİR SANİYENİN ALTINDA

Musk’ın verdiği bilgilere göre yeni Roadster modeli, 0’dan 100 kilometre hıza bir saniyenin altında ulaşabiliyor. Otomobilin hızlanma kapasitesinin yanı sıra altındaki emme kuvvetinden yararlanarak dik bir rampaya tırmanabildiği ifade edildi.

Gösteride aracın fırlama hareketinden önce baş aşağı durması ve havada takla atması da sergilendi. Hava jetleri, otomobilin havadaki hareketlerini gerçekleştirmesi ve iniş yapması için kullanılan sistemler arasında yer aldı.

TESLA ROADSTER'IN UÇUŞ TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Musk, aracın havada ilerlemesini ve yerde hızlanmasını sağlayan sistemin 10 nozul ve ultra yüksek basınçlı hava tanklarından oluştuğunu açıkladı. Bu teknolojiyi, dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin işbirliği olarak tanımladı.

Gösterinin güvenlik gerekçesiyle sürücüsüz gerçekleştirildiğini belirten Musk, sistemin başarıya ulaşmasının garanti olmadığını da dile getirdi. Aracın gerçekleştirdiği hareketler sergilense de uzmanlar, bu tür bir otomobilin havada uzun süre ilerleyebilmesi için aşılması gereken mühendislik sorunlarının bulunduğunu vurguladı.

UZMANLARIN UÇUŞ KAPASİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL araçlarında son yıllarda gelişmeler yaşanırken, hem karada kullanılabilen hem de uçabilen bir otomobil geliştirmek çeşitli mühendislik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi dikey uçuş küratörü Roger Conner, hava araçlarının ağırlığa karşı son derece hassas olduğunu, kara araçlarında ise tampon ve ezilme bölgeleri gibi güvenlik unsurlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Conner, iki farklı tasarım anlayışının birleştirilmesinin performansı düşürebileceğini ve maliyeti artırabileceğini ifade etti.

Conner ayrıca, yasal olarak sokaklarda kullanılabilen böyle bir otomobilin hareketlerini değerlendirirken kesintisiz uçuş ile kısa süreli havalanma arasındaki farkın göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Sekiz pervaneli uçan araçlar geliştiren Alef girişiminin CEO’su Jim Dukhovny de Tesla Roadster’ın havalanmasının kendisini şaşırtmayacağını, ancak bunun tek başına aracın gerçekten uçtuğunu göstermeyeceğini dile getirdi. Dukhovny, eVTOL araçlarında dikey yükselişten ileri harekete geçişin en zor aşamalardan biri olduğunu, bu süreçte kaldırma kuvvetinin ve dengenin korunması gerektiğini kaydetti.

TESLA ROADSTER TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni Tesla Roadster modelinin Türkiye satış fiyatına ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir fiyat açıklaması bulunmuyor. Elon Musk, aracın 2028 yılında üretime girmesinin planlandığını söyledi. Ancak Tesla’nın geçmişte üretim ve teslimat takvimlerine ilişkin hedeflerinde gecikmeler yaşadığı da belirtiliyor.

Bu nedenle yeni modelin Türkiye fiyatı hakkında mevcut bilgiler üzerinden kesin bir rakam vermek mümkün değil. Üretim tarihi ve Türkiye satış fiyatı, paylaşılan açıklamalarda netleşmiş değil.