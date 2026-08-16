Türk şef Kubilay Önder, ABD'de 'Yılın Şefi' seçildi

20 yıllık profesyonel mutfak kariyerini ABD'de sürdüren Türk şef Kubilay Önder, 2026 yılında Texas Chefs Association tarafından "Yılın Şefi" seçildi.

Texas'ta düzenlenen değerlendirme sonucunda bu prestijli ünvana layık görülen Önder, aynı zamanda eyalet tarihinde bu ödülü kazanan ilk uluslararası şef oldu.

Önder, ödül töreninde aldığı ödülün kendisi için yalnızca bireysel bir başarı olmadığını belirterek, yıllardır kendisine destek veren ailesine, çalışma arkadaşlarına, mentorlarına ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Bu başarının kendisi için en duygusal tarafının ise hayatını kaybeden annesiyle bu gururu paylaşamamak olduğunu ifade eden Önder, "Keşke bugün bu gururu annemle paylaşabilseydim. Eminim bir yerlerden beni izliyor ve benimle gurur duyuyordur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Amerika'ya uzanan mesleki yolculuğunu sürdüren Önder, Texas Chefs Association tarafından verilen bu ödülün kendisi için olduğu kadar, Amerika'da Türk mutfağını ve Türk şeflerini temsil etmek açısından da büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bolu'da başlayan mesleki yolculuğunda Anadolu aşçılık eğitimi alan Önder, kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve ABD'de farklı mutfaklarda ve uluslararası otelcilik kuruluşlarında görev yaptı.

Uzun yıllardır Dallas'ta çalışmalarını sürdüren Önder, halen Lorenzo Hotel–Tapestry Collection by Hilton bünyesinde Executive Chef ve Food & Beverage Director olarak görev yapıyor.

Önder, mutfak ve yiyecek-içecek operasyonlarının yanı sıra otelin yönetim şirketinde de yönetim ekibinin bir parçası olarak görev alarak otelin genel operasyonlarının yönetimine katkı sağlıyor.

Mesleki kariyerinde uluslararası birçok önemli ünvana sahip olan Önder, World Master Chefs Society tarafından Certified Master Chef ünvanına layık görüldü. Ayrıca ABD'de profesyonel mutfak alanındaki yetkinliğini belgeleyen Certified Executive Chef (CEC) sertifikasını aldı.

Önder ayrıca, dünyanın köklü gastronomi ve kültür kuruluşlarından Chaine des Rötisseurs bünyesine de kabul edildi.

Türk mutfağının ABD'de tanıtılması konusunda da aktif çalışmalar yürüten Önder, Turkish Tastes projesi kapsamında Culinary Ambassador (Mutfak Elçisi) olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda Türk mutfağının zenginliğini, Anadolu'nun gastronomik mirasını ve Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ürün ve yemek kültürünü Amerika'daki profesyonel mutfak dünyasına tanıtmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA