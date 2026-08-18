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Tesla Cybercab Austin Lansmanına Hazırlanıyor

Tesla Cybercab Austin Lansmanına Hazırlanıyor
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Tesla, Cybercab'in halka açık lansmanı için Austin, Teksas'ta bu ay içinde başlamayı planlıyor.

Tesla, çalışanlarına Cybercab'in kamuya açık lansmanına hazırlandığını bildirdi. İlk sürümün Teksas'ın Austin şehrinde bu ay gibi yakın bir zamanda yapılması planlanıyor. The Information'ın haberine göre bu bilgi, planlardan haberdar kişilere dayanıyor.

Cybercab, direksiyon simidi ve pedalı olmayan, özel olarak tasarlanmış otonom bir araç. Bu araç, Tesla'nın otonom yolculuk çağırma hizmeti için kullanılmayı hedefleniyor ve şirketin robotaksi planları için kritik öneme sahip.

Kaynak: Haber Merkezi
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