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Teksas değil Adana! Eski polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Teksas değil Adana! Eski polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Teksas değil Adana! Eski polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Adana'da eski polis Ergün Karakaya'nın, alacak meselesini konuşmak için gittiği oto kiralama ofisinde çıkan silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Borcuna karşılık devraldığı iş yerinin ipotekli olduğunu öğrenen Karakaya'nın yaşamını yitirdiği olayla ilgili 9 sanığın tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

  • Adana'da eski polis ve restoran işletmecisi Ergün Karakaya, alacak meselesi nedeniyle gittiği 'Sıfır Bir Rent A Car' isimli oto kiralama dükkanında göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Olay 5 Nisan'da Seyhan ilçesinde meydana geldi; kavgaya Fırat Bozkır'ın yaklaşık 12 yakını dahil oldu, Karakaya'nın kardeşi ve kuzeni de darbedildi.
  • Cinayetin ardından ateş ettiği öne sürülen Şaban Bozkurttan ile Fırat Bozkır, Gaziantep'e kaçarken otoyolda yakalandı; soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da eski polis ve restoran işletmecisi Ergün Karakaya'nın alacak meselesi nedeniyle gittiği oto kiralama dükkanında öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. "Sıfır Bir Rent A Car" isimli iş yerinde yaşanan silahlı kavganın ardından başlatılan davada 9 sanık tutuklu yargılanıyor.

BORCUNA KARŞILIK VERİLEN DÜKKAN İPOTEKLİ ÇIKTI

Olay, 5 Nisan'da Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Sıfır Bir Rent A Car" isimli iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre eski polis ve restoran işletmecisi Ergün Karakaya (40), alacaklı olduğu Fırat Bozkır'ın borcuna karşılık devrettiği iş yerinin ipotekli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kardeşi Eray Karakaya ve kuzeni Tuğrul Karakaya ile birlikte Bozkır'ın iş yerine giderek durumu konuşmak istedi.

KAVGA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Fırat Bozkır'ın yaklaşık 12 yakını da kavgaya dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında eski polis Ergün Karakaya göğsünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Karakaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi ve kuzeni de darbedildi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAÇARKEN OTOYOLDA YAKALANDILAR

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, ateş ettiği öne sürülen Şaban Bozkurttan ile Fırat Bozkır'ın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. İki şüpheli, Gaziantep'e doğru ilerledikleri sırada otoyolda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Şaban Bozkurttan ve Fırat Bozkır'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA BAŞLADI

Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında kasten öldürme ve ilgili diğer suçlardan yargılama sürerken, ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak girdi.

Görüntülerde tarafların iş yeri önünde tartıştığı, kısa süre sonra çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı ve silah seslerinin ardından büyük panik yaşandığı görülüyor. Dava önümüzdeki duruşmalarda tanıkların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesiyle devam edecek.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaba Can:

aklıma sıfır 1 geldi meğerse ismi de sıfır 1 miş vay

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Haber YorumlarıHülagü:

Benim de aklıma tefe tüfe işleri geldi

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Haber YorumlarıDoğuş:

İşin içinde haraç olabilir.

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