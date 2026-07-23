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Teksas'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Teksas'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS verilerine göre, merkez üssü Spearman kentinin 38 km güneydoğusu olan deprem, 5,7 km derinlikte kaydedildi. Sarsıntının can veya mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bildirilmezken, bölgede yaşayanlar tarafından hissedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Texas'ta merkez üssü Spearman kentinin 38 kilometre güneydoğusu olan sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. 5 büyüklüğündeki depremin 5,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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