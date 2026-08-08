Otonom Kamyonlar Teksas'ta Test Ediliyor
55.000 poundluk dev kamyonlar, otoyol hızlarında sürücüsüz seyahat ediyor. CNN muhabiri Ed Lavandera, Teksas'ta otonom tırları test ederek bu teknolojinin kamyon endüstrisini nasıl dönüştürebileceğini inceliyor.
55.000 pound ağırlığındaki dev kamyonlar, otoyol hızlarında seyahat ediyor ve yakında direksiyon başında kimse olmayacak. Otonom sürüş teknolojisi, kamyon endüstrisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.
CNN muhabiri Ed Lavandera, Teksas'ta test edilen bu büyük tırlardan birine biniyor ve otonom taşımacılığın geleceğini yerinde inceliyor.
Kaynak: Haber Merkezi