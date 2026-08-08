Otonom Kamyonlar Teksas'ta Test Ediliyor

55.000 pound ağırlığındaki dev kamyonlar, otoyol hızlarında seyahat ediyor ve yakında direksiyon başında kimse olmayacak. Otonom sürüş teknolojisi, kamyon endüstrisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

CNN muhabiri Ed Lavandera, Teksas'ta test edilen bu büyük tırlardan birine biniyor ve otonom taşımacılığın geleceğini yerinde inceliyor.

Kaynak: Haber Merkezi