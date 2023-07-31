Siemens Haberleri - Siemens Haber - Haberler

Siemens Haberleri
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Siemens Akıllı Altyapılar, SICHARGE D ile Elektrikli Araç Altyapısının Gelişimine Katkı Sağlıyor
Nail Olpak kimdir? Nail Olpak kaç yaşında, nereli? Nail Olpak hayatı ve biyografisi!
Türkiye'nin küresel lojistik şirketi Barsan, dünyanın en büyüklerinden olmaya koşuyor
Çin Başbakanı Li, Avrupa'ya ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi
Çin Başbakanı Li Qiang, Siemens ile endüstriyel dijitalleşme işbirliği umutlarını dile getirdi
Çin Başbakanı Li ile Almanya Başbakanı Scholz Ticaret ve İklim Değişikliği Konularını Görüştü
Siemens, Yüksek Teknoloji Fabrikalarına ve İnovasyon Laboratuvarlarına Yatırımını Arttırıyor
Siemens, yüksek teknoloji fabrikalarına ve inovasyon laboratuvarlarına yatırım yapacak
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Siemens Healthineers, Shenzhen'deki Ar-Ge Çalışmaları ile Üretimini Genişletecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması
Güney Kore ve ABD arasında ileri endüstriler ve enerji alanında 23 mutabakat zaptı imzalandı
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Almanya Başbakanı Scholz: G-7 ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar konusunda anlaştı
Enkaz altında kalan babanın, kızının defterine yazdığı not okuyanları duygulandırdı
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2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Esra Erol kimdir? Esra Erol hayatı ve biyografisi!
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