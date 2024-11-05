Üye Girişi
Haberler

Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni Satın Alarak Portföyünü Genişletiyor

Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni Satın Alarak Portföyünü Genişletiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siemens, Danfoss Group'un yangın söndürme teknolojisi alanındaki yan kuruluşunu satın alarak sürdürülebilir yangın güvenliği çözümleri sunma hedefini güçlendiriyor. Bu stratejik adım, büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde daha etkili hizmet verme imkanı tanıyacak.

Siemens, satın alma sayesinde yangın söndürme portföyünü yüksek basınçlı su sisi teknolojisi ile genişletecek. Satın alma, şirketin ana endüstrilerde büyümesini desteklerken, sürdürülebilir yangın söndürme çözümlerine geçişi de hızlandıracak.

Siemens Akıllı Altyapılar, yangın söndürme teknolojisinde uzmanlaşmış ve Danimarka merkezli Danfoss Group'un bir yan kuruluşu olan Danfoss Fire Safety'yi satın almak için anlaşmaya vardı. Bu satın almanın büyümeyi artırması ve sürdürülebilir bir yangın güvenliği portföyü sunmaya geçişi hızlandırması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Siemens Akıllı Altyapılar Bölümü'ne bağlı Binalar İş Birimi altında faaliyet gösterecek olan Danfoss Yangın Güvenliği, bu portföy genişlemesi ile özellikle veri merkezleri, endüstriyel süreçler ve tüneller gibi hızlı büyüme gösteren sektörlere yönelik sürdürülebilir çözümler sunacak. Yeni teknoloji, yangın söndürme sistemlerinin çevreye zarar vermemesini ve etkin bir şekilde yangınları sona erdirmeyi sağlayacak. Böylece şirket müşterilerine daha yeşil ve daha güvenli seçenekler sunabilecek.

"Sürdürülebilirliğe güçlü bir adım"

Siemens Akıllı Altyapı Bölümü Binalar İş Birimi CEO'su Susanne Seitz, satın almanın şirketin yangın güvenliği alanında global platformdaki konumunu daha da güçlendireceğini belirterek şöyle konuştu: "Danfoss Yangın Güvenliği'ni bünyemize katmak, özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacak. Bu stratejik hamle, yangın söndürme pazarında sürdürülebilirliğe yönelik dönüşümü hızlandırmamız açısından da önemli bir adım".

"Sorunsuz bir geçiş sağlayacağız"

Danfoss Kurumsal M&A Kıdemli Başkan Yardımcısı Troels H. Petersen ise, bu iş kolunun Siemens bünyesinde büyüyeceğinden emin olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Şirket olarak önceliğimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sorunsuz bir geçiş sunmak".

2019'dan beri Danfoss Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Danfoss Yangın Güvenliği, 125 çalışanı ile "A Siemens Business" adı altında faaliyetlerine devam edecek. Satın alma işleminin, onaylar sonrasında 2024 takvim yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.