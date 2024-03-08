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Türkiye'nin İlk Nörobilim Merkezi NÖROM, Dünyanın Önemli Merkezlerinden Birisi Olacak

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Siemens Healthineers Türkiye'nin teknoloji desteğiyle açılan Türkiye'nin ilk çok disiplinli ve üniversiteli nörobilim merkezi NÖROM, dünyanın en önemli nörobilim merkezlerinden biri olması bekleniyor. NÖROM, beyin morfolojisi ve işleyişinin gizemini çözmek, nöral bağlantıları modellemek ve bu bilgiyi yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için faaliyete geçti.

Siemens Healthineers Türkiye'nin teknoloji desteğiyle geçen yıl kasım ayında açılan Türkiye'nin ilk çok disiplinli ve üniversiteli nörobilim merkezi NÖROM'un yakın gelecekte dünyanın en önemli nörobilim merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinin güç birliğiyle kurulan NÖROM, beyin morfolojisi ve işleyişinin gizemini çözmek, nöral bağlantıları modellemek ve bu bilgiyi yapay zeka ve nöral arayüzler gibi yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için 29 Kasım 2023'te faaliyete geçti. Dünyada sayılı araştırma merkezinde kullanılan Siemens Healthineers'ın MR sistemini kullanan NÖROM, Türkiye'yi beyin araştırmalarının ön saflarına taşımayı hedefliyor. Ayrıntılı beyin görüntüleri elde edebilen ve Türkiye'de bir ilk olan sistem, beyin aktivitesini ölçmede, beyin bölgeleri arasındaki etkileşimleri anlamada, beyin hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve araştırılmasında önemli rol oynuyor.

NÖRON binasında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan NÖROM Nörogörüntüleme Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Metehan Çiçek, nöro görüntüleme biriminin 29 Kasım 2023 tarihinde açıldığını hatırlatarak, "Nöro görüntüleme biriminin içerdiği 3 Tesla Siemens prizma emar cihazı ve tıpkı onun aynısı olan bir taklit emar Türkiye'de ilk defa NÖROM'da kuruldu. Aynı zamanda içinde eş zamanlı fizyolojik ölçüm cihazları, göz hareketleri monitörizasyonu yapılabiliyor. Bu da Türkiye'de en azından hepsi birlikte bir ilkti diyebiliriz" dedi.

"Sağlık geleceğini şekillendirmekte rol oynamaktan, ilklere imza atmaktan gurur duyan bir şirketiz"

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel ise, "Böyle bir merkezde Siemens teknolojilerinin tercih edilmesi bizler için büyük bir heyecan kaynağı. Siemens Healthineers Türkiye olarak asıl işimiz tıbbi teknoloji alanındaki ürün ve hizmetlerimizde sağlık profesyonellerine, sağlık kurumlarına ve hastalara değer oluşturmak. 136 yıllık tarihimizle ülkemizin sağlık gelişimi açısından sağlık geleceğini şekillendirmekte rol oynamaktan, ilklere imza atmaktan gurur duyan bir şirketiz. Ülkemizin sağlık gelişimi açısından üniversite-sanayi iş birliklerinin çok önemli bir işlev üstlendiğini düşünüyor ve bu anlamda pek çok adım atıyoruz. Özellikle tıbbi görüntüleme alanında Türkiye'deki akademi dünyasının taşıdığı potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için gerekli teknolojileri, bilgi birikimini ve araştırma alanlarını sağlamak amacıyla uzun yıllardır hastaneler ve üniversitelerle nitelikli bilimsel araştırmalara ve iş birliklerine imza atıyoruz. Yakın zamanda NÖROM ile de temel araştırma sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyoruz. Teknoloji birliğimizin ve iş birliğimizin ülkemizdeki araştırmacıların sayısını ve araştırmaların niteliğini arttırmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yeni tedavi yöntemlerini bulmayı hedefliyoruz"

NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunisa Bolay Belen, üniversitelerin deneyimlerinin bir araya getirildiğini ifade ederek, "Bir yapboz gibi bütünledi. Yurt dışındaki pek çok merkezden en önemli farkımız şu; çoğumuz gerçekten çok fazla hasta gören, gerçeğin ne olduğunu bilen ve o hastalıklarla ilgili eksikliklere insana fayda temelinde bakan kişileriz. Mümkün olduğunca da sürdürülebilir ve dünyanın her tarafındaki kişiler tarafından ulaşılabilir yeni tedavi yöntemlerini bulmayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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