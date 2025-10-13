Siemens Türkiye, 100 Bininci Orta Gerilim Dağıtım Panosunu Üretti

Siemens Entegre Üretim Tesisi, 100 bininci orta gerilim dağıtım panosunu başarıyla üreterek Türk sanayisinin ve global enerji pazarının ihtiyacına yönelik kapasitesini bir kez daha gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, enerji dağıtım teknolojilerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Siemens Entegre Üretim Tesisi, 100 bininci orta gerilim dağıtım panosunu üreterek Türkiye'deki mühendislik yetkinliğini ve global üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis, enerjinin güvenli ve sürdürülebilir şekilde iletilebilmesinin tüm dünyada en önemli konulardan biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektriğin kullanıcılara ulaşmasını sağlayan elektrik dağıtım panolarımızla, Siemens Türkiye olarak sadece bugünün değil, geleceğin de enerjisine de yön veriyoruz. 100 bininci orta gerilim panosu, yalnızca bir üretim adedi değil, dijitalleşmeden çevresel sürdürülebilirliğe, mühendislik gücünden insan kaynağına kadar çeşitli alanlarda bütünsel bir başarının sembolüdür. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siemens Entegre Üretim Tesisi, Türkiye'nin dünya liginde nasıl bir oyuncu olduğunu açıkça gösteriyor."

Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Fabrika Direktörü Veli Turgut da şirketin dijitalleşme, mühendislik kabiliyeti ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından da globalde örnek gösterilen bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Gebze Siemens Entegre Üretim Tesisi, yıllık 7 binden fazla NXAIR serisi panolar üretiyor. Bu panolar SF6 gazı içermeyen çevre dostu yapıları, 10 yıl bakım gerektirmemeleri ve 30 yılı aşkın hizmet ömürleri ile sürdürülebilir teknolojiyi temsil ediyor. 50'den fazla ülkeye ihraç ettiğimiz bu ürünler ile Türkiye'den dünyaya katma değer yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

LEED Gold Sertifikalı ilk tesis

İlk üretimini 1961'de Kartal'da gerçekleştiren Gebze Siemens Entegre Üretim Tesisi, 1990'da Türkiye'nin ilk ISO 9001 kalite belgesini alan tesis oldu. 2009'da artan kapasite ihtiyacıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı. 21 bin 750 metrekare kapalı alana sahip tesiste 755 kişi çalışıyor. Ayrıca tesis orta ve alçak gerilim panoları üretiminde global kalite standartlarını karşılayan, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Bunun yanı sıra, Türkiye'de LEED Gold Sertifikası alan ilk endüstriyel üretim tesisi olma özelliğini de taşıyor.

Gebze Siemens Entegre Üretim Tesisi, Siemens'in dünya genelindeki önemli üretim üslerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. 2013'ten bu yana bir AR-GE merkezi olan tesis, dijital ikiz uygulamaları, kestirimci bakım çözümleri, uzaktan kabul testleri (FAT) gibi dijital teknolojilerle üretim verimliliğini arttırIYOR. Son dönemde geliştirilen OneX platformu, siparişten üretime ve üretimden teslimata kadar tüm süreçlerin tüm süreçlerin gerçek zamanlı ve entegre dijital yönetimini mümkün kılıyor.

Dijitalleşme çalışmalarıyla yüzde 60 kapasite artışı, yüzde 70 lojistik tasarrufu ve yüzde 30 üretim verimliliği sağlayan tesis, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yüzde 100 yeşil enerjiyle üretim yaparken, atık suyun yüzde 75'i ve kullanılan malzemelerin yüzde 35'i yeniden kullanılıyor. Siemens Türkiye, bu başarıyla yalnızca ürünler değil, çevresel sorumluluğu yüksek, mühendislik değeri taşıyan, geleceğin enerji altyapılarını destekleyecek çözümler sunmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.