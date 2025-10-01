Siemens Türkiye, Gaziantep OSB'nin Enerji Altyapısını Güçlendirecek

Siemens Türkiye, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızla büyüyen üretim kapasitesini desteklemek amacıyla 6. Genişleme Bölgesi'nde hayata geçirilecek enerji altyapısını hazırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle elektrik altyapısıyla beraber sanayicilerin uluslararası rekabet gücünü artıracak, global standartlarda bir üretim ortamı hedefleniyor.

Siemens Türkiye tarafından yürütülen projede 500 yeni sanayi parseline enerji hizmeti verilecek. Proje kapsamında hava izoleli, gaz izoleli ve çift baralı OG anahtarlama çözümleri, dijital koruma sistemleri, enerji otomasyon ve SCADA altyapısı, IoT tabanlı sağlık durumu izleme sensörleri ve tam kapsamlı siber güvenlik paketleri kullanılacak.

Bu altyapı, enerji kalitesinin anlık izlenmesine ve şebekenin sürekli olarak en yüksek verimle çalışmasına olanak tanıyacak. Projenin ilk teslimatlarının 6 ay içerisinde başlaması, 18 ay sonunda ise tüm bölgenin enerji altyapısının devreye alınması planlanıyor.

Siemens mühendislik ekibi, proje daha planlama aşamasında kapsamlı simülasyonlar ve yük akışı analizleri gerçekleştirerek önemli bir maliyet avantajı sağladı. Bu çalışmalar sonucunda, inşaat maliyetlerinde yüzde 50, pano maliyetlerinde yüzde 30, kablolama maliyetlerinde yüzde 45'e varan düşüş öngörülüyor. Böylece hem yatırımcı hem de bölge sanayicileri için daha uygun maliyetli, daha sürdürülebilir bir çözüm ortaya çıkıyor.

Siemens mühendislik ekiplerince sistemin dijital ikizi oluşturularak yapılan simülasyonlar sonucunda pano, inşaat ve kablo maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlanarak yatırımcı ve bölge sanayicileri için yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin daha uygun maliyetler ile tesis edilmesi sağlandı. Bu proje aynı zamanda hem Gaziantep OSB'nin hem de Siemens'in sürdürülebilirlik ilkelerini de vurgulaması yönünden önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Elektrifikasyon Otomasyon İş Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey, dijitalleşmenin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olabilmek için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de teknolojilerimizle müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmalarına destek oluyoruz. Türkiye'nin ilk SCADA sistemlerinden birini 2005'te Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk. Ardından ilk sayaç otomasyon sistemini yine Gaziantep OSB'nin vizyonuyla hayata geçirdik. 2008 yılında ise hala dünyanın en büyüğü kabul edilen IEC 61850 haberleşme protokolü yine burada hayata geçti. Gaziantep OSB'de hayata geçirdiğimiz bu teknolojiler sayesinde Gaziantep OSB, 20 yıl önce 45 kişi ile devraldığı elektrik dağıtımını bugün tüketimi 3 kattan daha fazla artmış olmasına rağmen 45 kişi ile sürdürüyor. Geçtiğimiz 20 yılda birlikte kazandık, birlikte büyüdük. Bundan sonra da birlikte daha güçlü olacağız. Gaziantep OSB'ye ve ülkemizin üretim altyapısında önemli rol oynayan sanayicilerimize rekabet gücü ve verimlilik katmak için çalışıyoruz. Güvenilir bir teknoloji ve çözüm ortağı olarak Gaziantep OSB ile yeni teknolojilerde de öncü olmaya devam edeceğiz."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bugün 300 binden fazla emekçinin alın teriyle büyüyen, 11 milyon metrekarelik alanı ve 6. OSB'nin de üretime geçmesiyle 2 binden fazla sanayi tesisini bünyesinde barındıracak dev üretim üssünü kesintisiz enerjiyle buluşturacak bir anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.