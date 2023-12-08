Siemens, 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Siemens'in kendi operasyonlarındaki CO2 emisyonu 2019'dan bu yana, yarı yarıya azaldı. 2023 yılında şirketin sunduğu ürün ve çözümlerle müşteriler, yaklaşık olarak 190 milyon ton oranında CO2 emisyonunu önledi. Bu da önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış sağladı. Üst düzey yönetiminin yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğu şirkette grup genelinde eğitim ve sürekli eğitime 416 milyon Euro yatırım yapılarak yüzde 11 oranında artış sağlandı.

2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporuna göre, 2019 itibariyle Siemens'in kendi operasyonlarındaki CO2 emisyonu yarı yarıya azaldı. Bununla birlikte, Siemens'in sunduğu ürün ve çözümlerin yüzde 90'dan fazlası, müşterilerinin sürdürülebilirlik etkisine olumlu katkı sağladı. 2023 mali yılında Siemens teknolojilerini kullanan müşteriler, yaklaşık olarak 190 milyon ton CO2 emisyonunu önleyerek, önceki yıla oranlar yüzde 24'lük bir artış sağladı.

WİESE: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE CİDDİ BİR KATKIDA BULUNUYORUZ

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Judith Wiese, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru güçlü bir ilerleme kaydettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunuyoruz, müşterilerimizin ve ekonomilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna yön veriyoruz. Teknoloji, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır ve bu teknolojiyi geliştiren de insandır. Toplumu ve ekonomiyi başarılı bir şekilde dönüştürmek için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki beceriler bu zorluğun üstesinden gelmede çok önemlidir. Siemens, sürdürülebilir istihdamı desteklemek için sürekli olarak aktif bir öğrenme kültürüne yatırım yapıyor. Teknoloji şirketi olarak, 2023 mali yılında işgücünün eğitim ve sürekli eğitimine toplamda 416 milyon Euro yatırım yaptık."

RİESENHUBER: GERÇEK DÜNYA VE DİJİTAL DÜNYAYI BİRLEŞTİRİYORUZ

Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber yaptığı açıklamada "Lider bir teknoloji şirketi olarak gerçek dünya ve dijital dünyayı birleştiriyoruz. Bu şekilde dünya çapındaki müşterilerimizin rekabet gücünü ve dayanıklılığını ve her şeyden önce de sürdürülebilirliği sağlıyoruz. İşlerimizin yüzde 90'ından fazlası, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarını destekleyerek dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlıyor" dedi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Siemens, 2030 yılına kadar kendi karbon nötr olma yolunda ciddi bir ilerleme kaydediyor. Bu bağlamda, şirketin özellikle kendi teknolojilerinin kullanımına yönelik olarak 2022'de duyurduğu geniş kapsamlı yatırımların etkisi görülüyor. Örneğin Siemens, CO2 emisyonlarını 2019'a göre yarı yarıya azalttı. 2025 mali yılı sonuna kadar Siemens, kendi işletmesinden CO2 emisyonlarında yüzde 55'lik bir azalmayı hedefliyor. 2030'a kadar ise bu emisyonları yaklaşık yüzde 90 oranında azaltmayı planlıyor. Bilim Temelli Hedefler'e (SBTi) bağlı olarak Siemens, Paris Anlaşması'nın ana hedefini destekliyor ve böylece küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamaya pozitif katkı sağlıyor. Siemens aynı zamanda kaynak verimliliğinde büyük adımlar atıyor: 2023 mali yılında atık yönetimini iyileştirmek için önlemler aldı ve 2021'e göre depolama atıklarını yüzde 15 oranında azalttı."