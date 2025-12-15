Türkiye Siemens için dünyaya teknoloji ihraç eden bir merkez olarak konumlanıyor

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Türkiye'yi üretim, ihracat, mühendislik ve AR-GE kabiliyetleriyle şirketin global teknolojilerini besleyen bir merkez olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Siemens'in 2025 yılı faaliyetlerini ve 2026'dan beklentilerini AA muhabirine değerlendiren Gelis, globalde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Siemens Türkiye olarak küreseldeki başarı hikayesinin stratejik bir taşıyıcısı ve hızlandırıcısı konumda olduklarına değinen Gelis, "Türkiye'yi yalnızca bir pazar olarak değil, üretim, ihracat, mühendislik ve AR-GE kabiliyetleriyle Siemens'in global teknolojilerini besleyen bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Bugün dünyada kullanılan pek çok Siemens çözümünde, Türkiye'deki AR-GE merkezimizin geliştirdiği yazılımlar, mühendislik yetkinlikleri ve inovasyonumuz doğrudan yer alıyor." dedi.

Hüseyin Gelis, global teknolojiyi Türkiye'ye aktaran bir şirket olmanın ötesine geçtiklerini, Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç eden bir yapıya kavuştuklarını dile getirerek, "2025 bizim açımızdan yalnızca iyi geçen bir yıl değil, Türkiye'nin küresel Siemens ekosistemindeki ağırlığını, katma değerini ve stratejik etkisini artırdığımız bir dönem oldu. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dönüşüm yolculuğunda, global bilgi birikimimizi AR-GE kapasitemizle birleştirerek aktif rol üstlenmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Sanayide dijital dönüşüm stratejik bir gereklilik"

Sanayide dijital dönüşümün, rekabetçiliğin korunması açısından stratejik bir gereklilik haline geldiğine işaret eden Gelis, bu dönüşümde deneme ve pilot uygulama aşamalarının büyük ölçüde geride bırakıldığını, şirketlerin daha entegre çalışan, ölçeklenebilir, veri odaklı ve siber güvenliği güçlü çözümler talep ettiğini anlattı.

Hüseyin Gelis, yapay zeka destekli üretim optimizasyonu, otomasyon sistemleriyle uyumlu yazılımlar ve gerçek zamanlı veri analitiğinin firmaların operasyonel verimliliği ve rekabet gücünü destekleyen temel ihtiyaçlar arasında öne çıktığını aktardı.

Global ölçekte Siemens stratejisinde öne çıkan yapay zeka otomasyonuyla akıllı altyapı ve sürdürülebilirlik odağının, Türkiye'deki yatırım önceliklerini ve iş geliştirme yaklaşımlarını doğrudan etkilediğini belirten Gelis, "Küresel vizyonla yerel pazarın ihtiyaçlarını birlikte ele alarak, enerji, sanayi ve altyapı dönüşümünü destekleyen çözümlere odaklanıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye'de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelis, yıl içinde altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra dijitalleşme, dijital ikiz, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hız kazandığını, üretimde rekabetçiliğin korunması ve ihracat performansının sürdürülebilirliği için teknoloji yatırımlarının daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara göre tasarladıkları çözümlerin, bu yıl hem teknolojik derinliği hem de yatırım iştahını gösteren önemli örnekler sunduğundan bahseden Gelis, yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kardemir'de gerçekleştirdiğimiz elektrifikasyon ve otomasyon modernizasyonları ve dijital enerji yönetimi çözümleri, üretim süreçlerinde hem verimliliğin artmasına hem de kesintisiz ve güvenli enerji hedeflerinin desteklenmesine katkı sağladı. Bu çalışmalar, demir-çelik sektöründe dijitalleşmenin etkisini güçlü bir şekilde hissettirdi. Siemens Türkiye ve SOCAR Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü proje, Petkim'in Aliağa'daki 15 ana tesisinde gerçekleştirilen enerji altyapısı değişimiyle başlayıp, toplamda 18 fabrikanın modernizasyonunu içeren bir süreçle tamamlandı. Türkiye'nin en büyük OSB'si Gaziantep'te yürüttüğümüz projede ise 500 yeni sanayi parseline enerji hizmeti verilecek. Proje kapsamında hava ve gaz izoleli, çift baralı OG anahtarlama çözümleri, dijital koruma sistemleri, enerji otomasyon ve SCADA altyapısı, IoT tabanlı sağlık durumu izleme sensörleri ve tam kapsamlı siber güvenlik paketleri kullanılacak."

"Dönüşüm 2026'da da benzer yatırımlarla devam edecek"

Gelis, sanayideki dönüşümün 2026'da da benzer yatırımlarla devam edeceğini öngördüklerine, bu dönüşümde hem küresel bilgi birikimleri hem yerelleşmiş kabiliyetleriyle etkin rol alacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Rolümüzü, ürün sağlayan bir şirketten öte, kurumların uzun vadeli dönüşüm yolculuklarına stratejik katkı sunan bir dönüşüm partneri olarak tanımlıyoruz. Enerji altyapılarından sanayi tesislerine, şehirlerden ulaşıma kadar birçok alanda karbon ayak izini azaltan, verimliliği artıran ve dijital ölçüm-analiz kabiliyetleri kazandıran çözümlerimizle dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Bugün artık yalnızca enerji üretmek değil, üretilen enerjiyi en akıllı, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmek gerekiyor. İşte, biz de tam bu noktada devreye giriyoruz."

Hüseyin Gelis, teknoloji, mühendislik ve sürdürülebilirlik ekseninde Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yön veren, uzun vadeli değer yaratan bir partner olmayı temel sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizdi.

Jeopolitik gelişmelerle ortaya çıkan döviz, faiz ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların iş dünyası ve vatandaşlar için maliyetli bir ortam oluşturduğunu aktaran Gelis, buna karşın Türkiye'nin sahip olduğu toplumsal güçle bu zorlukları aşabileceğine inandığını ifade etti.

Gelecek yıl Siemens Türkiye olarak dijitalleşmeye, yapay zeka tabanlı uygulamalara, enerji verimliliğine, siber güvenliğe, endüstriyel otomasyon ve dijital ikiz teknolojileri alanlarına öncelik vereceklerini kaydeden Gelis, şunları kaydetti:

"Bu çözümleri, farklı uzmanlıkları olan iş ortaklarımızla, geniş bir pazar alanı imkanı sunan Siemens Xcelerator platformuyla sunuyoruz. İstihdamı güçlendirmek, yetenek gelişimini desteklemek, yerelleşmiş yüksek teknoloji üretimini artırmak ve sürdürülebilir çözümleri yaygınlaştırmak da odağımızda olacak. Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sunan projelerle, uzun vadeli değer yaratmayı sürdüreceğiz. 2026 için beklentimiz, enerji dönüşümüne yönelik yatırımların hızlanması ve dijital altyapıların yaygınlaşması yönünde. Sanayide dijital uygulamaların yaygınlaştırılması, akıllı şebeke ve enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesi, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'deki ağır sanayi yatırımlarında da etkin bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz."