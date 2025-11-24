Haberler

Siemens, CCC ile Enerji Verimliliği Projesine İmza Atıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siemens, Continental Confectionery Company'nin Çorlu fabrikasında enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir projeye ortak oldu. Proje, yıllık enerji tüketimini azaltmayı ve soğutma sisteminin optimize edilmesini hedefliyor.

Siemens, Continental Confectionery Company'nin (CCC) Çorlu fabrikasındaki soğutma sistemlerini kapsayan enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni projesinin paydaşı olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren CCC, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji verimliliği alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Üretim altyapısının yenileneceği ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) kapsamında hayata geçirilen projede Siemens ile işbirliği yapan CCC, yıllık enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Üretim altyapısının yenilenmesini ve soğutma sisteminin dönüştürülmesini kapsayan proje, EPS kapsamında Siemens işbirliğiyle yürütülüyor. Dört aşamada tamamlanması planlanan çalışma, mevcut üretim operasyonlarını kesintiye uğratmadan ilerleyecek.

Projeyle CCC'nin yıllık enerji tüketimini azaltması hedeflenirken, soğutma sisteminin optimize edilmesiyle belirgin bir enerji verimliliği sağlanması öngörülüyor.

Siemens'in "Finansal Hizmetler" çözüm paketleri sayesinde yatırım süreci kolaylaşırken, "Tasarruf Ettikçe Öde" yaklaşımıyla yatırım maliyetlerinin proje süresince elde edilecek enerji tasarruflarıyla karşılanması planlanıyor.

Projenin tamamı "Yapı Bilgi Modellemesi" altyapısıyla yürütülecek. Operasyonlar ise Siemens'in dijital ikiz teknolojisi üzerinden izlenip yönetilecek. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında da ek kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.