Siemens, CCC ile Enerji Verimliliği Projesine İmza Atıyor

Siemens, Continental Confectionery Company'nin (CCC) Çorlu fabrikasındaki soğutma sistemlerini kapsayan enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni projesinin paydaşı olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren CCC, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji verimliliği alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Üretim altyapısının yenileneceği ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) kapsamında hayata geçirilen projede Siemens ile işbirliği yapan CCC, yıllık enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Üretim altyapısının yenilenmesini ve soğutma sisteminin dönüştürülmesini kapsayan proje, EPS kapsamında Siemens işbirliğiyle yürütülüyor. Dört aşamada tamamlanması planlanan çalışma, mevcut üretim operasyonlarını kesintiye uğratmadan ilerleyecek.

Projeyle CCC'nin yıllık enerji tüketimini azaltması hedeflenirken, soğutma sisteminin optimize edilmesiyle belirgin bir enerji verimliliği sağlanması öngörülüyor.

Siemens'in "Finansal Hizmetler" çözüm paketleri sayesinde yatırım süreci kolaylaşırken, "Tasarruf Ettikçe Öde" yaklaşımıyla yatırım maliyetlerinin proje süresince elde edilecek enerji tasarruflarıyla karşılanması planlanıyor.

Projenin tamamı "Yapı Bilgi Modellemesi" altyapısıyla yürütülecek. Operasyonlar ise Siemens'in dijital ikiz teknolojisi üzerinden izlenip yönetilecek. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında da ek kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.