Siemens ve Rittal veri merkezi enerji altyapısı için ortaklık kurdu

Siemens ve Rittal, veri merkezlerinde daha verimli güç dağıtımı için geleceğe dönük, sürdürülebilir çözümleri birlikte geliştirmek üzere stratejik ortaklığa imza attı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, veri merkezlerinde enerji altyapısına ilişkin işbirliğine gitti. Ortaklığın amacı, veri merkezlerinde güç dağıtımı için standartlaştırılmış bir altyapı yaratmak olarak belirtildi.

Standartlaştırılmış altyapı, yüksek performanslı veri merkezlerinin inşasını hızlandırmak, hesaplama süresini en aza indirmek ve yapay zeka uygulamalarının hızla artan güç yoğunluklarını ele almak için tasarlandı.

İşbirliği, birçok ülkeyi kapsayan "Uluslararası Elektroteknik Komisyonu"nun (IEC) elektrik kodlarının ve standartlarının tanındığı ve kullanıldığı pazarları hedefliyor.

Yapay zeka veri merkezlerinde, raf başına 100 kilovatı (kW) aşan güç yoğunlukları norm haline geldi. 2030'a kadar güç yoğunluğunun 10 kattan fazla artma ihtimali bulunuyor. Bu da güç dağıtımı, soğutma ve ısı geri kazanımı için yeni mimari yapılar gerektiriyor.

Şirket, söz konusu ihtiyaca yanıt vermek üzere "Friedhelm Loh Group" ve grubun en büyük şirketi Rittal ile ortaklık kurdu.

Rittal, bulut sağlayıcıları için güç ve soğutma çözümleri de dahil olmak üzere küresel ölçekte raf ve standartlaştırılmış altyapı sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

Geliştirilecek ortak çözümlerden biri doğrudan sunucu dolaplarıyla veri depolama sistemlerinin bulunduğu veri merkezinin tam ortasında konumlanacak çözüm olacak.

Güç elektroniğini sunucu dolaplarını besleyen ayrı güç rafında bir araya getiren söz konusu türden güç kaynağı, gelecekteki yapay zeka uygulamaları için ilerleme olarak öne çıkıyor.

İki şirketin ortak projeleri arasında modüler ve konteynerli veri merkezleri için standartlaştırılmış alçak gerilim dağıtım sisteminin yanı sıra operasyonel ve kişisel güvenlik için optimize edilmiş çözümlerin geliştirilmesi de yer alıyor. İlk müşteri projeleri, uygulamaya geçirildi.

İşbirliğinin gelecekte diğer sektörleri ve uygulamaları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması bekleniyor.