Türkiye'de de şubeleri bulunan Siemens, binlerce çalışanını işten çıkarıyor

Ardı ardına pazar payı düşüşü ve kar oranlarındaki gerilemelere Siemens de eklendi. Alman teknoloji şirketi Siemens, 2027'ye kadar başta otomasyonda olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin, küresel rekabet gücünü daha da artırmaya yönelik planlarını çalışan temsilcilerine sunduğu bildirildi.

BÜNYESİNDE 68 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu planların, şirketin dijital endüstriyel bölümünde otomasyondaki birimleri ve Akıllı Altyapı bölümünde elektrikli araç şarj kısmını etkileyeceği, önemli pazarlarda değişen koşulların ve zorlukların her iki durumda da kapasite ayarlamalarını gerekli kıldığı ifade edildi. Açıklamada, Siemens'in Kasım 2024'te şirketin otomasyon işinde devam eden zayıflık nedeniyle kapasite ayarlamaları yapacağını duyurduğuna işaret edilerek, "Siemens Dijital Endüstriyel Bölümü dünya çapında yaklaşık 68 bin kişiyi istihdam etmektedir. Planlanan küçülme küresel çapta yaklaşık 5 bin 600 kişiyi etkileyecektir." bilgisi verildi.

İşten çıkarmaların 2 bin 600'ünün şirketin Almanya tesislerinde gerçekleşeceği ifade edildi. İşten çıkarmaların 2027 mali yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Bunun yanında Alman şirket, Akıllı Altyapı bina teknolojisi bölümünden ayrılacak olan elektrikli araba şarj istasyonu kısmında da 250'si Almanya'da olmak üzere 450 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Siemens'in açıklamasında, başta Çin ve Almanya olmak üzere önemli pazarlarda talebin azalması ve artan rekabetçi baskıların, endüstriyel otomasyon sektöründeki siparişleri ve gelirleri önemli ölçüde azalttığı, bunların kapasite ayarlamasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

SATIŞLAR DÜŞÜNCE İSTİHDAM AZALTILIYOR

Dünya genelinde 312 bin çalışanı olan Siemens, Almanya'da 86 bin kişiyi istihdam ediyor. Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Roland Busch, Kasım 2024'te şirketin, otomasyon işinde devam eden zayıflık nedeniyle dünya çapında işten çıkarma yapabileceğini açıklamıştı. İstihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirten Busch, henüz kesin bir rakam belirlenmediğini söylemişti. Hem yurt içinde hem de yurtdışında zayıf taleple sarsılan Alman sanayisinin işten çıkarmalara devam etmesi dikkati çekiyor.