İGSAŞ, Siemens ile Enerji Altyapısını Yenileyerek İşletme Süresini 20 Yıl Uzattı

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), Siemens'in Fit4Blue Retrofit çözümüyle Kocaeli tesisindeki enerji altyapısını yenileyerek işletme yaşam döngüsünü 20 yıl uzattı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, İGSAŞ, Siemens'in geliştirdiği Fit4Blue-Retrofit çözümü için Siemens'le anlaştı.

Siemens'in geliştirdiği, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan sistemlerin modernizasyon çözümü Fit4Blue-Retrofit sayesinde, İGSAŞ'ın Kocaeli tesisinde enerji altyapısı modernize edilirken, çevresel etki de büyük ölçüde azaltıldı.

Projeyle işletme yaşam döngüsünü de 20 yıl daha uzatılmasının yanı sıra 60 tondan fazla karbondioksit salımı engellenirken, 10 yıllık süreçte de 30 tonun üzerinde ek karbon salımı önlenmiş olacak.

Siemens'in İGSAŞ'a sunduğu Fit4Blue çözümü, yaşam döngüsünü tamamlamış ya da Endüstri 4.0 ile uyumlu hale getirilmek istenen elektrik panolarındaki kesicilerin tamamen sökülmesi yerine, yalnızca kesicilerin yeni nesil hava izoleli modellerle değiştirilmesini kapsıyor.

Böylece maliyet, zaman ve karbon ayak izi açısından ciddi tasarruf sağlanırken, modernize edilen sistemler dijital izleme, ark flaş koruması ve daha düşük bakım ihtiyaçlarıyla operasyonel verimliliği artırıyor.

Siemens'in mühendislik desteğiyle hızlı ve entegre şekilde uygulanan proje sayesinde, İGSAŞ yalnızca enerji verimliliğini değil, aynı zamanda sistem güvenliğini, çevresel etkilerini ve operasyonel sürekliliğini de üst seviyeye taşımış oldu.

"Dijitalleşme, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayan stratejik adım olarak öne çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, gerçekleştirilen dönüşümün sektöre örnek olacağına dikkati çekti.

Gelis, Türkiye'deki 169 yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerini, sanayinin geleceği için daha dijital ve sürdürülebilir olması için sunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Çözümlerimizle gerçek ve sanal dünyayı bir araya getirerek şirketlerin hedeflerini daha ölçülebilir ve izlenebilir olmasına katkı sağlıyoruz. Dijitalleşme, yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. İGSAŞ gibi sektöründe lider bir şirketle bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin ülkemizdeki diğer sanayi tesislerine de ilham vereceğine inanıyoruz."

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal da İGSAŞ olarak Siemens'le uzun yıllar süregelen güçlü işbirlikleri olduğunu kaydetti.

Ünal, "Bu projede de Siemens'in yüksek teknolojiye sahip, güvenilir ve sürdürülebilirlik odaklı çözümünü tercih ettik. 54 yıldır faaliyet gösteren tesisimizi, yine Siemens'le birlikte modernize ederek geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon İş Birimi yöneticilerinden Cengiz Hamdi Bozbey ise Fit4Blue çözümlerinin, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, sistemleri modern şebeke entegrasyonuna geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, "İGSAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm, optimum zaman ve maliyetle işletmelerin yaşam döngüsünü uzatıyor. Enerji sürekliliğini sağlarken, CO² salımının azaltılmasına da önemli katkı sundu. Siemens olarak müşterilerimize yalnızca bugünün değil, geleceğin çözüm ortağı olmayı vadediyoruz." değerlendirmesinde bulunu.