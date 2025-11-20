Haberler

Siemens Türkiye, OSB'lerde Dijitalleşme ve Enerji Verimliliği İçin Teknoloji Turu Başlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siemens Türkiye, dijitalleşme ve enerji verimliliği çözümlerini organize sanayi bölgelerine taşımak amacıyla teknoloji turuna çıkıyor. İlk durak 25 Kasım'da Çerkezköy OSB olacak.

Siemens Türkiye, dijitalleşme ve enerji verimliliğinde yeni çözümlerini Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerine ( Osb ) taşımak amacıyla teknoloji turu başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, sanayide dijitalleşme ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını Türkiye genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda Osb'leri ziyaret ederek işletmelere modern üretim teknolojilerini sahada aktaracak şirketin teknoloji turunda ilk durağı, 25 Kasım'da Çerkezköy OSB olacak.

Almanya'dan getirilen Siemens Demo Aracı, bölgedeki işletmelere enerji verimliliği, dijitalleşme ve güvenlik teknolojilerinde son çözümleri sahada deneyimleme fırsatı sunacak.

Şirket, bu tur aracılığıyla farklı OSB'leri ziyaret ederek, üretim süreçlerini güçlendiren ve dijital dönüşümü hızlandıran çözümlerini doğrudan sanayicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Çerkezköy OSB'de düzenlenecek etkinlikte, Siemens'in uzman ekipleri, bölge sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teknik paylaşımlarda bulunacak.

Düzenlenecek oturumlarda siber güvenlikten bina yönetimi, yangın ve güvenlik sistemlerine, alçak ve orta gerilim enerji dağıtım çözümlerinden nesnelerin interneti (IoT) tabanlı endüstriyel uygulamalara ve üretimde enerji verimliliğini artıran dijital teknolojilere kadar geniş bir içerik ele alınacak. Bu kapsamlı aktarım, Çerkezköy'deki işletmelerin hem mevcut operasyonlarını güçlendirmesine hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamasına yönelik önemli bilgiler sunacak.

Etkinlik boyunca sanayiciler, Siemens Demo Aracı içindeki interaktif alanları ziyaret ederek ürün ve teknolojileri yakından inceleyebilecek.

Siemens uzmanlarıyla yapılacak birebir görüşmeler sayesinde işletmeler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çözümler hakkında bilgi alacak.

Söz konusu etkinlik aracılığıyla Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik yolculuğunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title