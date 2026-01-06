Haberler

Nvidia ve Siemens endüstriyel yapay zeka sistemleri geliştirmek için işbirliğini artıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın endüstriyel alanlarda entegrasyonunu hızlandırmak için stratejik ortaklıklarını genişletiyor. İki şirket, bu kapsamda yeni nesil yapay zeka çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, iki şirketin yapay zekayla tasarım ve mühendislikten imalat, üretim, operasyonlar ve tedarik zincirlerine kadar uzanan uçtan uca endüstriyel değer zincirini yeniden şekillendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Siemens ve Nvidia'nın yapay zeka ile hızlandırılmış bir endüstriyel portföy oluşturmayı planladığı ve yeni nesil yapay zeka fabrikalarının tasarımına yönelik çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Nvidia'nın bu kapsamda yapay zeka altyapısı, simülasyon kütüphaneleri, modeller, çerçeveler ve planlar sağlayacağı belirtilen açıklamada, Siemens'in ise yüzlerce endüstriyel yapay zeka uzmanının yanı sıra donanım ve yazılım çözümlerini bu sürece dahil edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tüm gözler Latin Amerika'dayken Çin'in göz diktiği ülkede F-16 düştü