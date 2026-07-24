Haberler

Siemens ve HD Hyundai'den yapay zeka destekli dijital tersane ortaklığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siemens ve HD Hyundai, artan gemi inşa talebine yanıt olarak yapay zeka destekli dijital tersane vizyonuyla stratejik ortaklığını genişletti. İşbirliği kapsamında HD Hyundai, Siemens Xcelerator portföyünü benimseyerek tersanelerde veriye dayalı karar alma, akıllı otomasyon ve üretim süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Siemens ve HD Hyundai, dünya genelinde artan gemi inşa talebine ve tersanelerin modernizasyon ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yapay zeka destekli dijital tersane vizyonu kapsamında stratejik ortaklığını genişletti.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında HD Hyundai, Siemens Xcelerator endüstriyel yazılım ve otomasyon portföyünü benimseyecek. Anlaşmayla başta ABD olmak üzere birçok pazarda artan gemi inşa kapasitesi ve ileri üretim teknolojilerine yönelik talebin karşılanması hedefleniyor.

İki şirket, mühendislik, üretim, tedarik zinciri ve tersane operasyonlarını uçtan uca birbirine bağlayan entegre bir dijital altyapı oluşturacak. Altyapı sayesinde gemi inşasının tüm yaşam döngüsü boyunca yapay zeka destekli analizler, akıllı otomasyon ve veriye dayalı karar alma süreçleri desteklenecek.

Yeni dijital tersane yaklaşımının üretim süreçlerini hızlandırması, kaliteyi artırması ve yeniden işleme ihtiyacını azaltması öngörülüyor. Sistem, hem yeni kurulacak tersaneler hem de mevcut tesislerin üretimi kesintiye uğratmadan aşamalı olarak modernize edilmesini destekleyecek şekilde tasarlandı.

İşbirliği kapsamında Washington'da ABD-Kore Gemi İnşa Teknolojisi İşbirliği Merkezi'nin kurulması da desteklenecek. Merkez, gemi inşasında dijital dönüşüm alanında kamu, sanayi ve teknoloji paydaşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Siemens Xcelerator portföyündeki yazılım ve teknolojiler ise kontrollü veri paylaşımı, konfigürasyon yönetimi, dijital onay süreçleri, üretim görünürlüğü ve yaşam döngüsü izlenebilirliği gibi alanlarda tersanelere destek sağlayacak.

"Geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir gemi inşa modeli oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HD Kore Gemi Yapımı ve Açık Deniz Mühendislik Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hyung-kwan Kim, yapay zekanın yalnızca verimlilik sağlayan bir araç olmadığını, gemilerin tasarımını, inşasını ve işletimini yeniden şekillendiren dönüştürücü bir teknoloji olduğunu belirtti.

Kim, yapay zeka, dijital ikiz ve otomasyon teknolojilerini bağlantılı dijital tersane ortamına entegre ederek geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir gemi inşa modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Siemens ile ABD gemi inşa sektörünün modernizasyonuna ve rekabet gücüne katkı sağlarken, dünya genelindeki tersanelerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch da modern gemi üretiminde milyonlarca bileşenden oluşan karmaşık süreçlerin yönetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

HD Hyundai ile genişletilen ortaklığın merkezinde Siemens Xcelerator'ın yer aldığını aktaran Busch, "Tersane genelinde veri, yazılım ve otomasyonu birbirine bağlayarak, endüstriyel yapay zeka için bir işletim sistemi inşa ediyor, gemi üreticilerinin kapasiteyi artırmasına, kaliteyi iyileştirmesine ve yeniden işleme ihtiyacını azaltmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tatilcilere kötü haber: 2 ilimizde sahiller sahiller kapatıldı
Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü

Aniden bastırdı: Yaz ortasında kış manzaraları
Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu

Özel izinle toplanıyor! 200 bin liraya kadar kazanıyorlar
Yunanistan'dan 'Aşil kalkanı' hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak

Yunanistan'dan İsrail'e 3.1 milyar euroluk hava savunma atağı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım