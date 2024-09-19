Siemens Türkiye, 'En Mutlu İşyeri' Ödülü ile Çalışanlarına Değer Veriyor

Gelecek için bugünü dönüştüren Siemens Türkiye, insana verdiği değeri yenilikçi uygulamalarıyla vurguluyor. Happy Place to Work Ödülleri'nde 'Teknoloji' sektöründe 3 kez üst üste 'En Mutlu İşyeri' seçilen Siemens Türkiye, yapılan işin anlamı ve mutluluk kavramlarını önceliklendirirken değişen piyasa koşulları ve eğilimleri doğrultusunda sunduğu yan haklar ve ayrıcalıklarla da en kapsamlı toplam fayda paketini sunmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır ülke ekonomisine katkı sunmayı ve istihdam oluşturmayı sürdüren Siemens Türkiye, çalışanlarına yönelik olarak hayata geçirdiği yan haklar uygulamaları ile de sektöründe öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin İK alanında hayata geçirdiği uygulamalara yönelik bir açıklama yapan Siemens Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Aslı Kunur, "İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör liderliğimizi devam ettirirken, İnsan ve Organizasyon uygulamalarımızla da sektörde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Siemens Türkiye olarak insanı en kıymetli kaynağımız olarak görüyor, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını, mutluluğunu ve iyi deneyimlerini ilk sırada tutuyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz birçok uygulama mevcut.

Şirket olarak ayrımcılık, zorbalık, psikolojik veya fiziksel tacizin olmadığı güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı için "İşyerinde Saygı Kültürü" adını verdiğimiz inisiyatifimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir politika ve manifesto hazırladık. Çalışma arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi düzenli olarak eğitime katıyor, farkındalıklarını artırıyoruz. Amacımız kişilerin birbirlerine saygıyla yaklaştığı, profesyonel bir çalışma ortamını sürekli olarak yaşatmak.

Yaşam boyu öğrenme, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Çalışanlarımız hem görev tanımları gereği hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla dijital eğitim platformumuz üzerinden Coursera, Linkedin Learning, HBR, Get Abstract gibi platformların içeriklerine erişim imkanına sahipler.

Teknik ve mesleki eğitimlerin yanı sıra ruh ve beden sağlığımız için de özel uygulamalarımız bulunuyor. Hem çalışanlarımızın hem de onlarla aynı evde yaşayan aile bireylerinin 7/24 yararlanabildiği danışmanlık hattımız mevcut. Buna ek olarak; yıllık bazda belirlenen bir grup çalışma arkadaşımıza sağlıklı bir hayat tarzını benimsemelerini ve bunu uzun vadede sürdürebilmelerini destekleyen 2 haftalık bir sağlıklı yaşam kampı fırsatı sunuyoruz.

Sahiplik kültürümüz en önemli değerlerimizden. Siemens'in tüm çalışanları yıllık olarak belirlenen 'Teklif Dönemi' içinde hazırlanmış özel bir platforma giriş yaparak, aylık yatırım tutarını kendileri belirleyerek Siemens hissedarı olabiliyor. 1 yıl hisseye yatırım yapan çalışanlar 2 yıllık bekleme süresi sonunda ise elindeki her 3 hisse için 1 bedelsiz hisse hak ediyor. Bunların yanı sıra, Siemens çalışanları, işveren katkılı bireysel emeklilik sisteminden faydalanıyor. Çalışanlar, kendi belirledikleri tutar üzerinden BES sistemine katkı yaparken şirketimiz de belli bir üst sınıra kadar aynı tutarda katkı sağlıyor.

Görev tanımları uygun olan çalışanlarımızın sadece yaz aylarında değil yılın tamamında hibrit, esnek veya uzaktan çalışma imkanına sahip olmasını global olarak kalıcı hale getirdik. Bu sayede çalışma arkadaşlarımız yıl boyu farklı ilden çalışma deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca, Cuma günleri mesaimizin 1 saat erken bitmesi ile çalışma arkadaşlarımızın iş-özel yaşam dengesini sağlamalarına destek oluyoruz.

Yasal babalık iznine ek olarak verdiğimiz ücretli izinle yeni baba olan çalışanlarımız 15 gün babalık izni kullanıyor. İlk öğretim çağında çocuğu olan Siemensli anne ve babalarımız okulların açıldığı ilk gününde izinli sayılıyor. 0-60 ay arasında çocuğu olan anne çalışanlarımız belli bir tutara kadar aylık kreş desteği alabiliyor. Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm çalışma arkadaşlarımıza özel sağlık sigortası paketi sunuyoruz.

Rekabetçi yan hak ve ayrıcalıklarımız ile çalışan bağlılığını, verimlilik ve motivasyonu artırmaya; çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı, ayrıca çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve refahını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL