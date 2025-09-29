Gaziantep OSB ve Siemens'ten Kesintisiz Enerji Protokolü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile Siemens arasında kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı.

Gaziantep OSB Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, Siemens Global Satış Direktörü Lamine Jendoubi, Elektrifikasyon Otomasyon İş Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey ve Siemens yöneticileri katıldı.

"Dev üretim üssü kesintisiz enerji ile buluşacak"

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, sanayiciler için en önemli konuların başında enerjinin geldiğini belirterek, "Enerji hayattır. Enerji olmadan yatırım, üretim, istihdam olmaz. Ancak enerjinin kesintisiz ve güvenli olması çok önemlidir. Çünkü enerji sistemlerinde yaşanan en küçük bir kesinti bile, üretim kayıplarına yol açmakta ve sanayicimizin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bugün, 300 binden fazla emekçinin alın teriyle büyüyen, 11 milyon metrekarelik alanı ve 6. OSB'nin de üretime geçmesiyle 2 binden fazla sanayi tesisini bünyesinde barındıracak bu dev üretim üssünü kesintisiz enerjiyle buluşturacak çok kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz" dedi.

Yıllık arıza sayısı 286'dan 24'e düştü

Siemens uzmanlığıyla Gaziantep OSB'nin enerji altyapısını daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getireceklerini belirten Başkan Şimşek, "Siemens ile yol arkadaşlığımız 20 yıla dayanıyor. 2005'ten bu yana birlikte attığımız adımlar sayesinde OSB'mizin elektrik altyapısında çok önemli dönüşümler gerçekleştirdik. OSB'mizde yeraltı elektrik dağıtım şebekesi işlerinde yaklaşık 2000 adet Orta Gerilim hücresini ve 110 adet dağıtım binasını beraber hizmete sunduk. Toplam 28 km galeri içerisinde yaklaşık 1863 km ana şebeke Orta Gelirim kablosunu enerjilendirdik. Bugün geldiğimiz noktada, abone sayımız 700'lerden 1300'lere çıkarken, yıllık 286 olan toplam arıza sayısını 24'e indirmiş olmamız, kurduğumuz sistemin başarısının en açık göstergesidir. Bu süreçte kayıp-kaçak oranını sıfıra indirerek hem OSB bütçesine hem de milli servetimize değer kattık" ifadelerine yer verdi.

"Sanayicimizin rekabet gücü artacak"

Şimşek, "Şimdi iş birliğimizi, 6. Bölgemizin elektrik altyapısı konusunda da devam ettirerek daha da güçlendiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; kesintisiz ve güvenilir enerji, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, verimliliği yükseltecek ve üretim kalitesini çok daha yukarılara taşıyacaktır. Gaziantep OSB olarak sanayicimizin yanında durmak, ihtiyaç duyduğu altyapıyı en güçlü şekilde sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün imzaladığımız bu anlaşmanın şehrimize, sanayicimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımlarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Siemens Türkiye'den 20 yıllık güçlü işbirliği vurusu

Siemens Türkiye Elektrifikasyon Otomasyon İş Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey, törende yaptığı konuşmada endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojileri ürettiklerini belirtti.

Bozbey, "Bu sektörler ekonomilerimizin bel kemiğini oluşturuyor. Dijitalleşme, bu alanlarda daha rekabetçi ve sürdürülebilir olabilmek için bize büyük fırsatlar sunuyor. Biz de teknolojilerimizle müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmalarına destek oluyoruz" dedi.

2005 yılından bu yana Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte birçok ilke imza attıklarını hatırlatan Bozbey, "Türkiye'nin ilk SCADA sistemini 2005'te burada kurduk. Ardından ilk sayaç otomasyon sistemini yine Gaziantep OSB'nin vizyonuyla hayata geçirdik. 2008 yılında ise hala dünyanın en büyüğü kabul edilen IEC 61850 haberleşme protokolü yine burada hayata geçti. Bugün Gaziantep OSB'de hayata geçirdiğimiz bu teknolojiler sayesinde Gaziantep OSB, 20 yıl önce 45 kişi ile devraldığı elektrik dağıtımını bugün tüketimi 3 kattan daha fazla artmış olmasına rağmen 45 kişi ile sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yılda birlikte kazandık, birlikte büyüdük. Bundan sonra da birlikte daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Bozbey, Siemens Türkiye'nin yalnızca ürün tedarik etmediğinin altını çizerek, "Gaziantep OSB'ye ve ülkemizin üretim altyapısında önemli rol oynayan sanayicilerimize rekabet gücü ve verimlilik katmak için çalışıyoruz. Güvenilir bir teknoloji ve çözüm ortağı olarak Gaziantep OSB ile yeni teknolojilerde de öncü olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP