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AB Ombudsmanlığı yapay zeka özel temsilcisi atamasını incelemeye aldı

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Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanlığı, Siemens Denetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe'nin AB Komisyonunun Sanayi Yapay Zekası Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanlığı, Siemens Denetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe'nin AB Komisyonunun Sanayi Yapay Zekası Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin inceleme başlattı.

AB Ombudsmanlığından yapılan açıklamaya göre, Corporate Europe Observatory, Transparency International EU, LobbyControl ve Good Lobby adlı sivil toplum kuruluşları, 10 Haziran'da AB Komisyonuna ortak mektup gönderdi.

Kuruluşlar, Snabe'nin yapay zeka geliştirme, altyapı ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdeki görevlerinin devam ettiğini, bunun özel temsilcinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonunun mektuba yanıt vermemesi üzerine söz konusu kuruluşlar, AB Ombudsmanlığına resmi şikayette bulundu.

Ombudsmanlık, AB Komisyonunun iddialara yanıt vermesini sağlamak amacıyla inceleme başlattı ve Komisyona 29 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Siemens Denetim Kurulu Başkanı Snabe, haziran ayında AB Komisyonu tarafından Sanayi Yapay Zekası Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

Bu görevi ücret almadan 31 Mart 2027'ye kadar yürütecek Snabe'nin yapay zeka altyapısı, ileri teknolojiler ve yapay zekanın sanayide kullanımı hakkında rapor hazırlaması öngörülüyor.

Söz konusu atama, Siemens'in AB'nin yapay zeka kurallarının gevşetilmesi için yürütülen lobi çalışmalarında yer aldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: AA
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