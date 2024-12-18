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Siemens, Sürdürülebilirlik Projesi ile 50 Milyon TL Yatırım Yaparak Başarı Elde Etti

Siemens, Sürdürülebilirlik Projesi ile 50 Milyon TL Yatırım Yaparak Başarı Elde Etti
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Siemens, Climpach ile iş birliği yaptığı 'Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında 18 iş ortağı ile birlikte toplamda 50 milyon 957 bin TL kaynak ayırarak çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli başarılar elde etti. Proje sayesinde karbon ayak izi yüzde 33,98 azaltıldı ve toplam 140 eğitim düzenlendi.

Siemens, sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti veren Climpach ile gerçekleştirdiği ' Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında yeni başarılar elde etti. Proje kapsamında şirketin 18 iş ortağı sürdürülebilir ve adil bir gelecek için 50 milyon 957 bin TL kaynak ayırdı ve projeyle birlikte online ve kurum içi olmak üzere toplamda 140 eğitim düzenlendi.

Sürdürülebilirlik yatırımlarını her yıl daha da artıran Siemens, bu alanda danışmanlık hizmeti veren Climpach ile de iş birliğini sürdürüyor. İki şirket, Siemens'in iş ortaklarının sürdürülebilirlik alanında temel kavram ve uygulamalara hakim olmalarını sağlamak ve performanslarını izlemek amacıyla ' Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesini 12 aylık bir süre sonunda başarıyla tamamladı.

Süreç eğitimlerle desteklendi

Yapılan açıklamaya göre, ' Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında toplamda online ve kurum içi 140 eğitim düzenlenerek, çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı arttırıldı. Bununla birlikte danışman firma ile birlikte her ay düzenli değerlendirme toplantıları ve periyodik eğitimlerle de süreç desteklendi. Proje süresince iş ortakları tarafından 132 çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilişkili proje geliştirildi. Ayrıca, iş ortakları ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler arasında 29 farklı iş birliği yapılarak toplum temelli sürdürülebilirlik çalışmaları desteklendi. Hayata geçirilen projelerle eğitimden sokak hayvanlarına, atık yönetiminden enerji tasarrufuna birçok konuda toplumsal fayda oluşturuldu.

Karbon ayak izi yüzde 33,98 azaltıldı

' Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında şirketin 18 iş ortağı sürdürülebilir bir gelecek için 50 milyon 957 bin TL kaynak ayırarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Siemens'in İş Ortakları bu bağlamda toplam karbon ayak izini yüzde 33,98 oranında azaltarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım attı.

Ayrıca, 9 iş ortağı ile çevre dostu ürünlerle tedarik zincirini daha sürdürülebilir hale getirirken, iş ortaklarından 13'ü satın alma politikalarını çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda güncelledi.

Şirketin en iyi performans gösteren iş ortağı, hayata geçirmiş oldukları Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile birlikte karbon ayak izini yüzde 88,7 azaltarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım attı. Bununla birlikte proje süresince 12 iş ortağımız daha verimli ve çevre dostu bir atık yönetim sistemi oluşturarak kurum içi atık bilincini artırmak üzere eğitim nitelikli etkinlikler düzenledi.

"Şirketlere verimlilik sağlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal, "Şirket olarak sürdürülebilirliği, yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceğini şekillendiren bir öncelik olarak görüyoruz. Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında, karbon ayak izinin azaltılmasından enerji verimliliğine, çevre dostu tedarik zincirlerinden atık yönetimine kadar pek çok alanda somut ve ölçülebilir sonuçlar elde ettik. Özellikle, IoT tabanlı enerji yönetim sistemlerimiz ve veri analitiği çözümlerimiz sayesinde iş ortaklarımızın enerji tüketimlerini optimize etmelerine ve çevresel etkilerini minimuma indirmelerine katkı sağladık. Teknolojinin gücüyle hem üretim süreçlerini hem de iş ekosistemimizi daha sürdürülebilir hale getirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz"

Siemens Elektrik Ürünleri İş Birimi ve Pazarlama Direktörü Eylem Korucuoğlu ise "Şirket olarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasında iş ortaklarımızla birlikte önemli adımlar atmaktan büyük gurur duyuyoruz. 'Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projemiz, sadece şirketimizin değil, ekosistemimizin tamamının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 18 iş ortağımızın katkısıyla 50 milyon 957 bin TL'lik bir yatırım yapılarak 132 sürdürülebilirlik projesine destek sağladık. Projemizin temel taşlarından biri olan eğitimler sayesinde, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı başardık. Bu proje, iş birliğinin gücünü ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi ortaya koyuyor. Amacımız, teknolojiyi insanlık için geliştirmek ve daha iyi bir dünya için sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu kapsamda hem çevresel hedeflerimize ulaşmayı hem de toplum temelli sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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