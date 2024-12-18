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Siemens'in Sürdürülebilirlik Yolculuğu Projesi Başarıyla Tamamlandı

Siemens'in Sürdürülebilirlik Yolculuğu Projesi Başarıyla Tamamlandı
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Siemens, Climpach ile yürüttüğü 'Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesinin sonuçlarını açıkladı. Proje kapsamında gerçekleştiren eğitimler ve iş ortaklarının katkılarıyla karbon ayak izi önemli ölçüde azaltıldı.

Siemens, sürdürülebilirlik alanında Climpach ile yürüttüğü "Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesinin sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik yatırımlarını her yıl daha da artıran Siemens, bu alanda danışmanlık hizmeti veren Climpach ile de işbirliğini sürdürüyor. İki şirket, Siemens'in iş ortaklarının sürdürülebilirlik alanında temel kavram ve uygulamalara hakim olmalarını sağlamak ve performanslarını izlemek amacıyla "Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesini 12 aylık bir süre sonunda başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Proje kapsamında çevrim içi ve kurum içi 140 eğitim düzenlenerek, çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı arttırıldı. Danışman firmayla birlikte her ay düzenli değerlendirme toplantıları ve periyodik eğitimlerle de süreç desteklenerek, proje süresince iş ortakları tarafından 132 çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilişkili proje geliştirildi.

Ayrıca, iş ortaklarıyla sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler arasında 29 farklı işbirliği yapılarak toplum temelli sürdürülebilirlik çalışmaları desteklendi. Siemens'in İş Ortakları bu bağlamda toplam karbon ayak izini yüzde 33,98 azaltarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım attı. Hayata geçirilen projelerle eğitimden sokak hayvanlarına, atık yönetiminden enerji tasarrufuna birçok konuda toplumsal fayda oluşturuldu.

"Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesi kapsamında Siemens'in 18 iş ortağı sürdürülebilir bir gelecek için 50 milyon 957 bin lira kaynak ayırarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Ayrıca, 9 iş ortağıyla çevre dostu ürünlerle tedarik zincirini daha sürdürülebilir hale getirirken, iş ortaklarından 13'ü satın alma politikalarını çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda güncelledi.

"Siemens"in en iyi performans gösteren iş ortağı, hayata geçirmiş oldukları güneş enerjisi santrali (GES) ile birlikte karbon ayak izini yüzde 88,7 azaltarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım attı. Bununla birlikte proje süresince 12 iş ortağını daha verimli ve çevre dostu bir atık yönetim sistemi oluşturarak kurum içi atık bilincini artırmak üzere eğitim nitelikli etkinlikler düzenledi.

"Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında pek çok alanda somut ve ölçülebilir sonuçlar elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal, Siemens olarak sürdürülebilirliği, yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceğini şekillendiren bir öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Oal, "Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesi kapsamında, karbon ayak izinin azaltılmasından enerji verimliliğine, çevre dostu tedarik zincirlerinden atık yönetimine kadar pek çok alanda somut ve ölçülebilir sonuçlar elde ettik. Özellikle, IoT tabanlı enerji yönetim sistemlerimiz ve veri analitiği çözümlerimiz sayesinde iş ortaklarımızın enerji tüketimlerini optimize etmelerine ve çevresel etkilerini minimuma indirmelerine katkı sağladık. Teknolojinin gücüyle hem üretim süreçlerini hem de iş ekosistemimizi daha sürdürülebilir hale getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siemens Elektrik Ürünleri İş Birimi ve Pazarlama Direktörü Eylem Korucuoğlu da Siemens olarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasında iş ortaklarıyla birlikte önemli adımlar atmaktan büyük gurur duyduklarını aktardı.

Projenin, sadece şirketin değil, ekosistemin tamamının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini iyileştirmeyi hedeflediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 18 iş ortağımızın katkısıyla 50 milyon 957 bin liralık bir yatırım yapılarak 132 sürdürülebilirlik projesine destek sağladık. Projemizin temel taşlarından biri olan eğitimler sayesinde, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı başardık. Bu proje, işbirliğinin gücünü ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi ortaya koyuyor. Amacımız, teknolojiyi insanlık için geliştirmek ve daha iyi bir dünya için sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu kapsamda hem çevresel hedeflerimize ulaşmayı hem de toplum temelli sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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