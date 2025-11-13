Haberler

Siemens, Healthineers Hisselerini Dekonsolide Edecek

Güncelleme:
Siemens, Healthineers'taki yüzde 67 oranındaki hisselerinin yüzde 30'unu devrederek şirketi dekonsolide etmeyi planlıyor. Bu adım, Siemens'in teknoloji odaklı şirket kimliğine bürünmesini ve uzun vadede değer yaratma potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Siemens, bünyesindeki Healthineers'ta sahip olduğu yüzde 67 oranındaki hisselerini dekonsolide etmeyi planladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, Healthineers hisselerinin yüzde 30'unu bölünme yoluyla Siemens AG hissedarlarına devrederek Healthineers'ı dekonsolide edecek.

Söz konusu adımla orta vadede finansal varlık oluşturmayı hedefleyen Siemens, portföyünü sadeleştirerek kendisini teknoloji odaklı şirket olarak konumlandıracak.

Bölünmenin Siemens hissedarları için uzun vadede değer yaratması beklenirken, sürecin düzenleyici kurumlar nezdindeki son prosedürlerin tamamlanması ve hem Siemens hem de Siemens Healthineers genel kurullarından onay alınmasının ardından gerçekleşecek.

Siemens Healthineers hisselerinin yüzde 30'unu doğrudan, tercihen bölünme yoluyla Siemens AG hissedarlarına devretmeyi planlayan şirket, böylece Siemens hissedarlarının doğrudan fayda sağlamasına ve Siemens Healthineers hissesi elde etmesini sağlayacak.

Dekonsolidasyon işlemi, Siemens'in sinerjik portföye sahip olmasını ve daha teknoloji odaklı şirket kimliğine bürünmesini sağlayarak, Siemens hissedarları için uzun vadeli değer yaratma potansiyeli oluşturacak.

Siemens Healthineers'ın faaliyetlerine azınlık hissedar olarak katılmayı sürdürecek olan şirket, sermaye tahsisini daha esnek yönetebilmek için Healthineers'taki hisselerini azaltacak.

Orta vadede hissedarlık oranının finansal varlık seviyesine indirilmesi hedeflenirken, şirketin Siemens Healthineers'a yaptığı yatırımı sorumlu ve hissedar odaklı şekilde yönetme kararlılığı devam ediyor. Ayrıca Siemens, dekonsolidasyon sonrasında da kademeli artan temettü politikasını sürdürecek.

Karar kapsamlı stratejik incelemelerin ardından alındı

Karar, her iki şirketin tam potansiyellerini en iyi şekilde nasıl gerçekleştirebileceklerine, kendi dönüşümlerini nasıl hızlandırabileceklerine ve yeni büyüme alanlarına nasıl başarılı şekilde girebileceklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmenin ve stratejik incelemelerin ardından alındı.

Söz konusu karar, Siemens'in ONE Tech Company profilini keskinleştirerek daha güçlü müşteri odağı, daha hızlı inovasyon ve hızla artan karlı büyüme hedeflerine katkı sunacak.

Aynı zamanda Siemens Healthineers'in halka açıklık oranı artacak ve bu durum, şirketi Medikal Teknolojiler alanındaki konumu doğrultusunda sermaye piyasası açısından daha cazip hale getirecek.

Önümüzdeki aylarda Siemens, işlemin yapısı ve zamanlamasının detaylandırılması konusunda, ilgili taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmasını sürdürecek. Ayrıntılı bilgi, 2026'nın 2. çeyreğinin başlarında paylaşılacak.

Siemens, 13 Kasım'da gerçekleştirilecek "Siemens ONE Tech - Strateji ve Sonuçlar" etkinliğinde hem iş performansı ve stratejisine hem de teknoloji ve inovasyon gündemine ilişkin güncel bilgileri sunacak.

"Sinerjik Siemens portföyüne odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, Siemens'in yeni büyüme safhasına geçtiğini ve Siemens Healthineers'taki hakim ortak pozisyonlarını bıraktıklarını belirtti.

Busch, "Sinerjik Siemens portföyüne odaklanıyoruz. Bu, dijital alandaki işletmelerimizin, bağlantılı ve yazılım tanımlı donanımın ve endüstriyel yapay zekanın hızla artan karlı büyümesine odaklanarak gerçek ve dijital dünyaları birleştirme stratejimizi yürütmede mantıklı yeni adımdır." ifadelerini kullandı.

Siemens AG Mali İşler Direktörü (CFO) Ralf Thomas, her iki şirketin de özel sermaye tahsisi yoluyla kendi ana pazarlarında değer yaratmayı hızlandırmak için stratejik esneklik sunan güçlü finansal profile sahip olduğunu vurguladı.

Thomas, böylece her iki firmanın daha çevik ve odaklı bir şekilde faaliyet gösterdiğini aktararak, "Bu dekonsolidasyon, Siemens açısından ek hareket alanı sağlıyor, sermaye piyasası için karmaşıklığı azaltırken şeffaflığı arttırıyor ve yönetişim yapılarını sadeleştiriyor. Dahası, bölünme yöntemi piyasa dostu bir hisse devri yöntemi olarak öne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
