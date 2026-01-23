Siemens Türkiye ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi işbirliği yaptı

Siemens Türkiye, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan işbirliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, kültür ve sanata verdiği desteği İDOB ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle genişletiyor.

Anlaşma kapsamında, iki sezon boyunca sahnelenecek "Pinokyo.exe", "Lucia di Lammermoor" ve "Sihirli Flüt" eserlerinin prodüksiyon ve teknik süreçlerine destek verilecek.

İşbirliğinin ilk eseri "Pinokyo.exe", 23 Ocak'taki prömiyerinin ardından 26 Ocak, 3 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde yeniden sahnelenecek. "Lucia di Lammermoor" mayıs ayında, "Sihirli Flüt" ise kasım ayında izleyiciyle buluşacak.

"Topluma katkıda bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, sadece teknoloji ve inovasyon alanında değil, sanat ve kültür alanında da projelere imza atarak topluma katkıda bulunduklarını belirtti.

Özkaya, 1998'den bu yana sürdürdükleri opera yarışmasının, genç yeteneklere ışık tuttuğunu ve opera sanatının gelişimine katkı sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"İDOB ile hayata geçirdiğimiz işbirliği ile sanata yönelik desteğimizi opera yarışmamızın ötesine taşıyarak kapsamını daha da genişletiyoruz. Bu işbirliğiyle, Türkiye'de opera alanının en önemli kurumlarından biriyle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir destek modeli kuruyoruz. Bu işbirliği, kültür sanat yaklaşımımızı daha bütüncül bir yapıya taşırken, teknik unsurların sahne sanatının yaratıcı dünyasıyla buluşmasına da olanak sağlıyor. Teknolojinin sanatsal üretimi güçlendiren bir araç olduğuna inanıyor ve bu anlayışla sanat camiasına değer katmayı önemsiyoruz."

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Caner Akgün de opera ve bale sanat dallarının sürekliliği ve nitelik olarak yüksek seviyelere ulaşmasının, bu alana ciddiyetle yaklaşan işbirlikleriyle mümkün olduğunu ifade etti.

Siemens Türkiye ile gerçekleştirdikleri çalışmanın, sanatın desteklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından kıymetli olduğunu vurgulayan Akgün, "Kültür sanat alanına verilen bu desteğin, önümüzdeki dönemde de kalıcı ve anlamlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.