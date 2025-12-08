Siemens Türkiye, Binalar Dijital Servis ekibini "Yetkinlik Merkezi" haline getirdi

Siemens Türkiye, Binalar Dijital Servis ekibini Avrupa genelinde "Yetkinlik Merkezi" haline getirerek, dijital bina yönetimi alanındaki kapasitesini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, Binalar Dijital Servis bölümüyle dijital bina yönetimindeki uzmanlığını Avrupa çapında Yetkinlik Merkezi seviyesine taşıdı.

Avrupa'daki ülkelerin Building X projelerinde tasarım, uyarlama ve devreye alma süreçlerinde başvuru noktası olarak görev yapacak merkez, Sustainability Manager, Energy Manager ile Operation Manager ile uygulamalarında dijitalleşme hizmetleri sunacak.

Building X, binaların operasyonlarını dijitalleştirip optimize eden entegre bir platform olarak öne çıkıyor. Yazılım, donanım ve dijital hizmetleri bir araya getiren platform, Siemens Xcelerator prensipleriyle uyumlu çalışıyor, esnekliği ve açıklığı ön plana çıkarıyor.

Böylece tüm kullanıcılar için güvenli, çok yönlü ve verimli bir ortam sunuluyor. Platform, sürdürülebilirliği, operasyonel verimliliği ve bina değerini artırmayı hedeflerken, yatırımcıların sürdürülebilir, otonom ve karlı binalar oluşturmasını sağlıyor.

Siemens Building X, veriye dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli uygulamalarla operasyonel verimliliği artırırken, enerji tüketimini optimize ediyor ve net işletme gelirinde yüzde 10'a varan artış elde edilmesine olanak sunuyor.

Building X, sağlık kuruluşları, veri merkezleri, ilaç sektörü, ticari gayrimenkuller, üniversiteler ve üretim tesisleri gibi pek çok sektörde uygulanabiliyor.

Platform, bina sahipleri ve işletmecilere veriye dayalı karar alma gücü kazandırıyor

Platform, cihazlardan uç birimlere ve buluta kadar tüm BT ve OT sistemlerini tek bir yapı altında entegre ederek bina sahipleri ve işletmecilere veriye dayalı karar alma gücü kazandırıyor.

Yapay zeka destekli uygulamalar ve veri odaklı hizmetler sayesinde operasyonel verimlilik artarken, süreçler sadeleşiyor, kolaylaşıyor ve enerji tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağlanıyor.

Yapının önemli bileşenlerinden Building X Operations Manager, operasyonel mükemmelliği hedefleyen bir çözüm olarak bina yönetiminde şeffaflığı artırırken, 7-24 gerçek zamanlı izleme ve merkezi denetimle yanıt sürelerini hızlandırarak operasyonel ve seyahat maliyetlerinde önemli düşüşler sağlıyor.

Sürdürülebilirlik odağında ise Building X Energy & Sustainability, yapay zeka destekli enerji optimizasyonu ve kapsamlı ESG raporlamasıyla binaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sunarken net işletme gelirinin artırılmasına da katkı sunuyor.

Platformun sunduğu dijitalleşme, her ölçekte ve her tür bina için uyumlu çalışırken, günlük bina yönetimini kolaylaştırıyor, ekipman ve alanların kesintisiz çalışmasını güvence altına alıyor.

Ayrıca platform, enerji kullanımını akıllı biçimde yöneterek sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor ve konfor seviyesini yükseltirken kullanıcıların güvenliğini garanti ediyor.

Siemens Türkiye'nin kurulumu tamamlanan Yetkinlik Merkezi, Avrupa çapında yüksek kaliteli, verimli ve ölçeklenebilir dijital bina çözümlerinin geliştirilmesine öncülük edecek.

Building X projelerinin devreye alınmasında kritik bir rol üstlenen merkez, Siemens Türkiye'nin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki küresel katkısını güçlendirecek.