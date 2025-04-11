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Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

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ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Siemens İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi, üç çocuğu ve pilot olduğu belirlendi. 5 kişilik ailenin kalkış öncesinde helikopter pistinde ve kabin içinde çekilen son fotoğrafları yürekleri yaktı.

ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne helikopter düştü. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada helikopterde bulunan 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

TEKNOLOJİ DEVİNİN CEO'SU VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

New York Post'un haberine göre; korkunç kazada hayatını kaybedenlerin 5 kişilik aile olduğu ortaya çıktı. Teknoloji şirketi Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 5, 11 yaşlarındaki üç çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. 36 yaşındaki pilot da kazada yaşamını yitirdi.

Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybettiSiemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar

YÜREK BURKAN SON FOTOĞRAF

Ailenin İspanya'nın Barselona kentinden New York'a turist olarak geldiği öğrenildi. New York'tan kalkan helikopter iniş yapamadan Hudson Nehri'ne düştü. Ailenin kalkış öncesinde helikopter pistinde ve kabin içerisinde çektirdiği son fotoğrafları yürek burktu.

Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

PİLOT YAKITININ BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ, YARDIM GELMEDİ

Pilot, kalkıştan kısa bir süre sonra yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirdi. Bazı tanıklar, helikopterin suya çarpmadan önce ikiye ayrıldığını gördüklerini söylerken, bir başka şahıs, düşüş sırasında "sonik patlama" benzeri bir ses duyduğunu aktardı. Helikopterin, "New York Helicopter" adlı yerel bir tur şirketi tarafından işletildiği ortaya çıktı. Helikopter kazadan önce, Özgürlük Heykeli yakınlarında kısa bir tur attıktan sonra Hudson Nehri üzerinde George Washington Köprüsü'ne doğru yaklaşık 300 metre yükseklikte ilerliyordu.

New York Helicopter'in sahibi Michael Roth, pilotun iniş için yakıt istediğini, ancak bunun sağlanamadığını belirtti. Roth, "Pilot, yakıtının bittiğini ve acil iniş yapması gerektiğini söyledi. Ancak yardım gelene kadar geçen sürede helikopter düştü" dedi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

AGUSTIN ESCOBAR KİMDİR?

Agustin Escobar, 2022'de Siemens İspanya'nın CEO'su olarak atanmıştı. Daha önce Siemens'in nakliye bölümünün İspanya'daki genel müdürlüğünü yapmış, enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştu. Ayrıca İspanya-Alman Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı yapmıştı.

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Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBS:

Allah rahmet eylesin . Bir ailenin yok olması çok acı verici. Kim olursa olsun onlar Bir can ve aile :(

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