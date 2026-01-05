Siemens Türkiye, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın altyapısını yenileyecek

Siemens Türkiye, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın elektromekanik altyapısını yenileyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Simens, Türkiye'nin havacılık altyapısına yenilikçi çözümleriyle katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Siemens Türkiye, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda çözüm ortağı olarak yer aldı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi KZV Havalimanları, projede elektrifikasyon, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyonu çözümlerinde Siemens'i tercih etti.

Siemens'in Çukurova Uluslararası Havalimanı için tedarik ettiği kesintisiz ve güvenilir elektrik sistemleri, yangın ve güvenlik sistemleriyle bina otomasyonu çözümleri yüksek standartlara sahip farklı sistemleri kapsıyor.

Havalimanının stratejik noktalarında yer alan toplam 15 trafo merkezi için, 149 orta gerilim panosunun üretimi, montaj süpervizörlüğü ve devreye alma süreçleri başarıyla tamamlandı.

Panolar, havalimanının kalbi niteliğindeki terminallerden, stratejik güç merkezi ve ana indirici merkezine, operasyonel kargo binalarından çevresel arıtma tesislerine kadar tüm kritik platformlarla hizmet birimlerinin güvenilir ve kesintisiz enerji tedarikini sağlıyor.

Ayrıca Spectrum Power 5 SCADA sistemi kurularak havalimanının enerji izleme ve kontrolü merkezi bir yapıya kavuşturuldu. Yük atma sisteminin devreye alınmasıyla da enerjinin devamlılığına katkı sağlandı.

Birbiriyle entegre teknolojik çözümler Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda buluşuyor

Tesisin enerji altyapısının güvenliği ve verimliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir "Koruma Koordinasyon Analizi" de gerçekleştirildi. Analiz kapsamında, olası arızalara karşı sistemin en hızlı ve doğru şekilde tepki vermesini sağlayacak koruma stratejileri belirlendi.

Tüm devreye alma süreçleri, analizin çıktıları doğrultusunda hassasiyetle yürütülerek, sistemin optimum performans ve maksimum güvenlik seviyesinde çalışması sağlandı.

EN54 uyumlu bir ağ üzerinde birbiriyle haberleşen 23 panelden ve 26 bin noktadan oluşan Sinteso yangın ihbar sistemi, 7,8 kilometrelik fiber ağı loop yapısıyla çalışıyor.

Ayrıca 1100 kameradan oluşan kapalı devre izleme sistemi, 500 kapının kontrol edildiği ve 95 bin kullanıcının tanımlı olduğu SiPass kartlı geçiş sistemi, 3 bin hoparlörden oluşan ve uçuş bilgi sistemiyle yazılım tabanlı entegre Novigo acil durum ve anons sistemi, Siemens'in Çukurova Uluslararası Havalimanı için hayata geçirdiği hizmet ve çözümlerden birkaçını oluşturuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki 10 bağımsız bina, Havalimanı İşletme Merkezi'nde tek bir noktadan izlenip yönetiliyor.

Yapı, aktif-aktif yapıda çalışan Desigo CC entegrasyon platformunun çatısı altında toplanan, zayıf akım sistemleri ve mekanik otomasyon altyapısıyla sağlanıyor.

Toplam 58 DDC otomasyon panosundan oluşan mekanik otomasyon sistemi kapsamında 63 klima santrali ve 900 fan coil ünitesi yönetiliyor.

Desigo PXC7 bina otmasyon kontrolörü ve Secure BACnet haberleşme protokolü sayesinde sistem, siber güvenli otomasyon altyapısı sunuyor. Havalimanında yüksek konfor seviyesi ve verimlilik, Symaro ve OpenAir saha ekipmanları ürün gruplarıyla destekleniyor.

Bunun yanı sıra üçüncü partiler tarafından tedarik edilerek Desigo CC yazılımına entegre edilen 653 enerji analizörü, 228 elektrik sayacı, aydınlatma otomasyonu, hassas klimalar, UPS ve jeneratörler ile asansör sistemleri de Desigo CC üzerinden izlenebiliyor.