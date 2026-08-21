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Alman Sanayisinden Hükümete Reform Uyarısı

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Almanya'nın önde gelen şirketleri ve işveren birlikleri, ekonomik reformların ivedilikle hayata geçirilmesini talep etti. Yüksek enerji maliyetleri ve tarihi seviyeye ulaşan sosyal güvenlik prim yükü eleştirilirken, hükümet sabır çağrısında bulundu.

Almanya'nın önde gelen sanayi şirketleri ve işveren birlikleri, hükümete hitaben ortak bir mektup kaleme alarak ekonomik reformların tavizsiz ve en kısa sürede hayata geçirilmesini talep etti.

Bavyera ve Baden-Württemberg bölgelerindeki iş dünyası temsilcilerinin ve Audi, BMW, ZF, Mercedes-Benz, Porsche, Siemens ve Eberspächer gibi büyük şirketlerin imzaladığı mektupta, koalisyon sözleşmesinde yer alan reform projelerinin zaman kaybetmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.

Yüksek enerji maliyetleri ve değişen küresel ekonomik koşullar nedeniyle şirketlerin ağır bir baskı altında olduğu belirtilen mektupta, "Mevcut durumda ekonomi ve sosyal politika çerçevesinin nasıl şekillendirileceği şirketlerimizin rekabetçi kalmasını, istihdamı korumasını ve Almanya'da yatırım yapabilmesini belirleyecek temel unsur olacaktır." ifadesine yer verildi.

Sosyal güvenlik prim yüküne "tarihi zirve" tepkisi

Alman basınına yansıyan mektupta, ülkedeki sosyal güvenlik prim yükünün yüzde 42'yi aşarak tarihi bir seviyeye ulaşması sert bir dille eleştirildi.

Şirketler ve işveren birlikleri, prim oranları sabit görünse dahi prime esas kazanç üst sınırlarının yükseltilmesi nedeniyle hem işveren hem de çalışan üzerindeki mali yükün sürekli arttığına dikkati çekerek bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Friedrich Merz, Çalışma Bakanı Barbel Bas ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'ye gönderilen mektupta, bu yükün sürdürülebilir şekilde "düşürülmesi" talep edildi.

"Sonbaharda netleşecek, sabır gerekiyor"

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Warken, iş dünyasının çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin çeşitli reform projelerini sonbahar aylarında netleştirmeyi planladığını duyurdu. Bazı adımların atıldığını ve bunların nihayete erdirilmesi gerektiğini belirten Warken, reformların etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "İlk gün her şeyin hemen düzelmesini bekleyemeyiz, bu süreç sabır gerektiriyor." dedi.

Warken ayrıca, federal hükümetin gelecek hafta Brandenburg'daki Neuhardenberg Şatosu'nda gerçekleştireceği kabine toplantısında tamamen ekonomiyi güçlendirmeye odaklanacağını bildirdi.

Alman sanayisinin küresel pazarda rekabet gücünü yeniden kazanması adına federal hükümetten ve koalisyon protokolünden temel beklentiler söz konusu.

İş dünyası, tarihi zirve olan yüzde 42 seviyesini aşan yan iş gücü maliyetlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının kalıcı olarak düşürülmesini talep ediyor.

Ayrıca, katı çalışma yasalarının gevşetilerek mesai saatlerinde esneklik sağlanması, bürokratik engellerin kaldırılması ve kamu yönetiminde dijitalleşmenin hızlandırılması beklenen yapısal reformların başında yer alıyor.

Kaynak: AA
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