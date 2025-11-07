Siemens Healthineers CEO'su Bernd Montag: Çin, Küresel İnovasyonun Ayrılmaz Bir Parçası

BERLİN, 7 Kasım (Xinhua) -- Siemens Healthineers AG CEO'su Bernd Montag, küresel stratejilerinde Çin'in önemli bir rol oynadığını ve sadece büyük bir pazar olarak değil, aynı zamanda büyüyen bir inovasyon merkezi olarak da işlev gördüğünü söyledi.

Montag, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in, tıbbi cihaz pazarında sürekli büyümesi sayesinde hem üretim hem de araştırma açısından Siemens Healthineers'ın küresel ağının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, Çinli müşterilerin "yüksek kaliteli ve son derece güvenilir tıbbi ekipmanlara büyük değer verdiğini" ifade etti.

Çin'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, an itibarıyla yaklaşık 1.000'i mühendis olmak üzere 8.000 kişiyi istihdam ediyor ve bu mühendislerin çoğu hem yerel hem de küresel pazarlar için ürünler geliştiriyor. Siemens Healthineers, Çin'de altı adet araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi ve iki inovasyon merkezi de işletiyor.

Shenzhen ekibini örnek gösteren Montag, bu ekibin dünya çapında kullanılan manyetik rezonans görüntüleme sistemleri için önemli bileşenlerin geliştirilmesindeki rollerine dikkat çekti. Montag, "Bu, Çin'in inovasyona katkısının artık sadece yerel olmadığını, aynı zamanda küresel inovasyonun ayrılmaz bir parçası olduğunu da gösteriyor" dedi.

Şirketin yapay zeka destekli görüntüleme tanı algoritmalarının çoğunun Çinli Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildiğini ve mobil ultrason ve görüntüleme iş akışı otomasyonundaki yenilikleri sergilediğini sözlerine ekleyen Montag, yerel ekibin güçlü katkılarını da vurguladı.

Siemens Healthineers, yerel araştırma, üretim ve tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirecek daha büyük bir manyetik rezonans merkezi de dahil olmak üzere, Shanghai ve Shenzhen'de yeni yatırımlarla varlığını genişletiyor.

Şirket ayrıca inovasyon merkezleri aracılığıyla yerel girişimler ve önde gelen tıp kurumlarıyla işbirliği yapıyor. Montag, "Çin'in sağlık sisteminin gelişimine uyum sağlamak için, özellikle dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında yerel ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Montag, Çin'deki hastanelerin ekipmanlarını ve teknolojilerini yenilemesi ve yapay zeka, dijital görüntüleme ve hassas teşhis gibi teknolojilerin klinik kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecekteki Çin pazarının daha çok kalite ve inovasyon odaklı olacağını belirtti.

Siemens Healthineers, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na şimdiye kadarki en büyük katılımını gerçekleştirerek, ultra hızlı spektral anjiyografi sistemi "ARTIS icono ceiling Xpand"ı Asya'da ilk kez tanıtıyor.

Sistem, daha kişiselleştirilmiş kanser tedavisi için yapay zeka teknolojilerini kullanarak küçük tümörleri hızlı bir şekilde tespit edebiliyor.