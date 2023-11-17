Siemens AG, net gelirini 8,5 milyar Euro seviyesine çıkardı

Siemens AG, finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2023 mali yılında endüstriyel iş kolu karı ve endüstriyel iş kolu kar marjında rekor seviyeleri görürken, net gelirini neredeyse iki katına çıkararak 8,5 milyar Euro seviyesine ulaştırdı. Serbest nakit akışı 10,0 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaşan Siemens Grubu'nun, 2023 mali yılı gelirleri geçen yıl ile karşılaştırıldığında bazda yüzde 11 artarak 77,8 milyar Euro oldu. Siparişler ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında bazda yüzde 7 artarak 92,3 milyar Euro seviyesini gördü.

Siemens, 2024 mali yılında karşılaştırılabilir bazda yüzde 4 ila yüzde 8 arasında bir gelir artışının yanı sıra, Siemens Energy Yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazancın 10,40 ila 11,00 Euro arasında olmasını bekliyor.

Siemens, (30 Eylül 2023 itibarıyla sona eren) 2023 mali yılında gelir, karşılaştırılabilir bazda (kur çevrimi ve portföy etkileri hariç) yüzde 11 artarak şirketin yükseltilmiş beklentilerinin (yüzde 9 ila yüzde 11) üst sınırına ulaştı. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, 2022 mali yılında hisse başına 4,25 Euro olan temettünün 4,70 Euro'ya yükseltilmesini öneriyor.

"STRATEJİMİZ MEYVELERİNİ VERİYOR VE MÜŞTERİLERİMİZİN DİJİTAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMLERİNİ HIZLANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Şirketin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, "2023 mali yılı pek çok rekorun kırıldığı bir yıl oldu. Endüstriyel İş Kolu kar ve kar marjı şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Ayrıca, net gelirimizi neredeyse iki katına çıkararak tarihi bir zirveye taşıdık. Dünyanın dört bir yanındaki tüm çalışma arkadaşlarımıza bu olağanüstü sonuçlara sağladıkları muazzam katkı için teşekkür etmek istiyorum. Stratejimiz meyvelerini veriyor ve müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise "2023 mali yılında Siemens değer yaratan büyüme yolunda ilerlemeye devam etti ve serbest nakit akışında ilk kez 10 milyar Euro'yu aştı. 4,70 Euro'ya çıkarılması önerilen temettü, buna karşılık gelen yüzde 3,5 temettü verimi ve genişletilmiş hisse geri alım programımız sayesinde hissedarlarımız da bu başarıdan faydalanacaklar" diye konuştu.

NET GELİR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI, SERBEST NAKİT AKIŞI REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siemens, 2023 mali yılında gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 11 artırarak 77,8 milyar Euro'ya yükseltti (2022 mali yılı: 72,0 milyar Euro). Siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 7 artarak 92,3 milyar Euro seviyesini gördü (2022 mali yılı: 89,0 milyar Euro). Sipariş-satış oranı 1,19 ile mükemmel bir seviyede gerçekleşti (2022 mali yılı: 1,24). Yüksek nitelikli bakiye siparişler 111 milyar Euro ile bir kez daha rekor kırdı.

"Dijital iş kolu hızla büyümeye devam etti ve yaklaşık yüzde 12'lik bir artışla 7,3 milyar Euro (2022 mali yılı: 6,5 milyar Euro) seviyesine ulaşarak Siemens'in 2023 mali yılı için ilk etapta açıkladığı yıllık ortalama yüzde 10'luk büyüme oranının önemli oranda aşılmasını sağladı.

"Endüstriyel İş Kolu karı yüzde 11 artışla 11,4 milyar Euro'yu gördü (2022 mali yılı: 10,3 milyar Euro). Endüstriyel İş Kolu kar marjı yüzde 15,4'e yükseldi (2022 mali yılı: yüzde 15,1). Net gelir 8,5 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022 mali yılı: 4,4 milyar Euro). Bu sonuçların üçü de şirket tarihindeki rekor seviyeleri işaret ediyor. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS) 10,77 Euro oldu (2022 mali yılı: 5,47 Euro).

"PPA öncesi EPS'ye 0,84 Euro katkı sağlayan Siemens Energy Yatırımı hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 9,93 Euro olarak gerçekleşerek beklentileri (9,60 ila 9,90 Euro) aştı. Grup düzeyinde devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı rekor seviyeye ulaşarak ilk kez 10,0 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022 mali yılı: 8,2 milyar Euro). Endüstriyel İş Kolu da 10,4 milyar Euro ile serbest nakit akışında yeni bir zirveyi gördü (2022 mali yılı: 9,7 milyar Euro).

"2023 yılının 4. çeyreğinde siparişler, Mobilite iş kolundaki büyük siparişlerden gelen yüksek hacimlerin yanı sıra Siemens Healthineers ve Akıllı Altyapı iş kolundaki büyüme ile karşılaştırılabilir bazda yüzde 6 artarak 21,8 milyar Euro'ya ulaştı. Gelir de yükseliş göstererek karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artışla 21,4 milyar Euro'yu gördü (2022 4. çeyrek: 20,6 milyar Euro). Akıllı Altyapı iş kolu büyümeye en büyük katkıyı sağlarken, tüm endüstriyel iş kollarında rekor düzeyde gelir elde edildi. Endüstriyel İş Kolu karı yüzde 7 artışla 3,4 milyar Euro'ya ulaştı ve Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı'daki önemli artışlarla birlikte şimdiye kadarki en yüksek çeyrek seviyesini gördü.

"Kar marjı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. Net gelir, posta ve koli işleme işinin satışından elde edilen 1,1 milyar Euro'luk vergi öncesi kazancın da hesaba katıldığı önceki yılın çeyreğindeki 2,9 milyar Euro'ya kıyasla 1,9 milyar Euro olarak gerçekleşti.

"Innomotics'in ana şirketten ayrılması süreci planlandığı gibi başarıyla hayata geçirildi ve büyük ölçüde tamamlandı. Yeni şirket, müşteriler, tedarikçiler ve 15.000'den fazla çalışanı için işletme verimliliği ve yenilikçi mükemmeliyet anlamına geliyor. Olumlu finansal performans ve memnuniyet verici bakiye siparişler, Innomotics'in lider büyük tahrik sistemleri ve motor tedarikçisi olarak güçlü konumunun altını çiziyor. Dolayısıyla, Innomotics'in tam bağımsız bir yapıya kavuşmasına yönelik bir sonraki adımları güçlü bir noktadan başlatmak için gereken tüm koşullar artık karşılanmış durumda.

"Bu nedenle, Siemens, Innomotics'in halka arzı için hazırlıklara başlayacak. Ayrıca, üçüncü taraflardan gelen teklifler de dikkatle değerlendirilecek ve uygun hallerde, halka arza alternatif olarak göz önünde bulundurulacak. Gelecekteki sahiplik yapısının sürdürülebilir, büyüme odaklı ve değer yaratan gelişim için en iyi koşulları sunması sağlanacak."

2024 MALİ YILI BEKLENTİLERİ

Siemens Grubu'nun 2024 mali yılına ilişkin beklentilerine yönelik de açıklamada şöyle denildi:

"Jeopolitik gerilimlerin daha fazla artmayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, Endüstriyel İş Kolunun karlı büyümesini sürdürmesi beklenmektedir. Siemens grubu özelinde, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 4 ila yüzde 8 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranı beklenmektedir.

"Dijital Endüstriler, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir gelişiminin yüzde 0 ila yüzde 3 arasında olmasını beklemektedir. Bu beklenti, müşterilerin stoklarını eritmesinin ardından, otomasyon sektöründeki küresel talebin, mali yılın ikinci yarısında özellikle Çin'de yeniden artacağı varsayımına dayanmaktadır. Kar marjının yüzde 20 ila yüzde 23 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

"Akıllı Altyapı, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 7 ila yüzde 10 arasında olmasını beklemektedir. Kar marjının yüzde 15 ila yüzde 17 arasında olacağı tahmin edilmektedir. Mobilite, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 8 ila yüzde 11 arasında olmasını beklemektedir. Kar marjının yüzde 8 ila yüzde 10 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

"Endüstriyel İş Kolundaki bu karlı büyümenin, 2023 mali yılında 9,93 Euro olan PPA öncesi EPS'yi aşarak, Siemens Energy Yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net gelirden elde edilen hisse başına temel kazancı (PPA öncesi EPS) 2024 mali yılında 10,40 Euro ila 11,00 Euro aralığına yükseltmesi beklenmektedir. Bu beklentiler, yasalar ve mevzuata ilişkin konulardan kaynaklanabilecek gelişmeleri kapsamaktadır."