Siemens "170 Yıldır Zamanın Ötesinde" sergisinin kapılarını açtı

Siemens, "170 Yıldır Zamanın Ötesinde" sergisinin kapılarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçilere açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne uzanan 170 yılı aşkın geçmişe sanayi, enerji, altyapı, sağlık, ulaşım ve şehirleşme alanlarında dönüşüme eşlik eden Siemens'in tarihsel birikimini ve teknoloji vizyonunu bir araya getirerek, ziyaretçilere kapsamlı bir yolculuk sunuyor.

Sergi, Siemens'in Türkiye'deki faaliyetlerini teknolojilerle birlikte ele alırken, şirketin küresel ölçekteki teknoloji birikiminin sanayi ve inovasyon üzerindeki etkisini de kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Sergide yer alan içerikler, Siemens'in Türk topraklarındaki 170 yıllık varlığını farklı dönemler ve temalar üzerinden ele alırken, İstanbul'un enerji altyapısındaki dönüşüm de serginin dikkati çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'nda başlayan elektrik altyapısının kurulması süreci, kentin modernleşmesinde belirleyici adım olarak anlatılıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Eskişehir'de kurulan Siemens fabrikası, Türkiye'de üretim kültürünün gelişiminde önemli bir başlangıç noktası olarak öne çıkıyor.

Telefon, telgraf gibi dönemin teknolojilerinin üretildiği bu tesis, teknolojinin yerelleşmesi ve sanayileşme sürecinin güçlenmesi açısından kritik bir rol üstleniyor.

Sergi, yalnızca tarihsel anlatı sunmanın yanı sıra, bugünün teknoloji başlıklarına da odaklanıyor. Akıllı bina sistemleri ve enerji verimliliği uygulamaları, yapıların artık veriyle yönetilen ve kendi performansını optimize eden sistemlere dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye'de hayata geçirilen mega ulaşım projeleri kapsamında havalimanları, köprüler ve raylı sistemlerde kullanılan dijital altyapılar, enerji, güvenlik ve operasyon yönetiminin entegre yapısını gözler önüne seriyor.

Siemens Türkiye'nin AR-GE gücü ise serginin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yapay zeka, dijital ikiz ve endüstriyel yazılım alanlarında geliştirilen çözümler, Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.

Endüstriyel dönüşümün yeni aşaması olan dijital ikiz ve veri analitiği temelli üretim modelleri ise sanayinin daha esnek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar AKM'de ücretsiz gezilebilecek.

"Sergimizde geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan bütüncül bir perspektifle ortaya koyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, Siemens'in bu topraklardaki 170 yıllık yolculuğunun, yalnızca bir şirketin hikayesini kendilerine aktarmakla kalmadığını, Türkiye'nin sanayileşme, modernleşme ve dijital dönüşüm sürecine eşlik eden güçlü bir teknoloji yolculuğu olarak öne çıktığını belirtti.

Özkaya, "Telekomünikasyon ile başlayıp, ulaşım sağlık, eğitim, altyapı, kültür-sanat başta olmak üzere hayatın her alanına dokunan bu izleri, '170 Yıldır Zamanın Ötesinde' isimli sergimizde geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan bütüncül bir perspektifle ortaya koyuyoruz. Bu sergide geçmişte attığımız adımları, bugün geliştirdiğimiz teknolojileri ve geleceğe dair vizyonumuzu bir arada sunuyoruz. Türkiye'deki güçlü birikimimizi küresel deneyimimizle birlikte ziyaretçilerle buluşturmak bizim için çok özel bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.