CCC, Siemens ile Enerji Verimliliği Projesine Başlıyor

Yıldız Holding'in bir parçası olan Continental Confectionery Company, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Siemens ile iş birliği yaparak enerji verimliliği alanında önemli bir projeye adım attı. Çorlu'daki fabrikasında hayata geçirilecek projeyle yıllık enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Proje, şirketin gıda güvenliğine yönelik yüksek standartlarda mevcut üretim operasyonlarını kesintiye uğratmadan dört aşamada tamamlanacak şekilde planlandı. Bu projeyle CCC'nin yıllık enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken; soğutma sisteminin optimize edilmesiyle bu alanda belirgin bir enerji verimliliği elde edilmesi planlanıyor.

CCC ve Siemens iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, çevresel sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda sektöre örnek teşkil eden bir model sunuyor. Siemens'in Finansal Hizmetler çözüm paketleri sayesinde yatırım süreci kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirilirken, Enerji Performans Sözleşmesi yani "Tasarruf Ettikçe Öde" yaklaşımıyla yatırım maliyetlerinin, proje süresince sağlanacak enerji tasarruflarıyla karşılanması hedefleniyor. Bu sayede proje, kendi oluşturduğu tasarruflarla kendini finanse ederek sürdürülebilir bir finansman modeli sunuyor.

Diğer yandan projenin tamamı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) altyapısıyla entegre biçimde yürütülürken; operasyonlar Siemens'in dijital ikiz teknolojisi ile izlenip yönetilecek. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra dijitalleşme ve operasyonel mükemmellik alanlarında da önemli kazanımlar elde edilecek. - İSTANBUL

