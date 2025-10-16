Haberler

Siemens ve Airbus'tan Karbonsuzlaşma İçin Stratejik İşbirliği

Güncelleme:
Siemens ve Airbus, ABD ve Birleşik Krallık'taki endüstriyel tesislerinin karbonsuzlaştırılması için yeni bir stratejik sözleşme imzaladı. Anlaşma, Airbus'ın karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek ve çevresel ayak izini en aza indirmek amacıyla yürütülecek projeleri içeriyor.

Siemens ve Airbus, uzun süredir devam eden ortaklıklarını pekiştiren yeni bir stratejik sözleşmeye imza atarak Airbus'ın ABD ve Birleşik Krallık'taki başlıca endüstriyel tesislerinin karbonsuzlaştırılması için çalışma yönündeki taahhütlerini ortaya koydular.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu girişim, Airbus'ın yürüttüğü diğer çalışmalara ek olarak karbon emisyonlarında ve enerji tüketiminde hedeflenen azaltımlar yoluyla şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ayak izini en aza indirme programında önemli bir kilometre taşı teşkil ediyor.

Siemens bu anlaşma kapsamında Airbus'ın 2030'dan itibaren yıllık 80 kiloton karbondioksit eşdeğeri azaltma hedefine ulaşmasını desteklemek için seçilen tesislere uyarlanmış, ölçeklenebilir ve kendini kanıtlamış karbonsuzlaştırma çözümlerini devreye alacak.

Siemens'in Binalar birimi tarafından yönetilecek ve Capgemini tarafından desteklenecek çalışma, şirketlerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarındaki kapsamlı uzmanlıklarını bir araya getirerek projenin başarısını ve zamanında tamamlanmasını sağlayacak.

Siemens, tesisleri değerlendirdikten sonra proje kapsamına alınan tesisler için genel bir karbonsuzlaştırma master planı oluşturup uygulayacak, böylece enerji talebini ve karbon emisyonlarını azaltmak için ölçeklenebilir çözümler üretecek. Uygulanacak önlemlerin seçimini hızlandırmak için Enerji Sistemi İkizleri simülasyonu yapacak ve tesisler için en uygun karbonsuzlaştırma yol haritalarının belirlenmesine yardımcı olacak. Bu amaçla, başvurulacak temel yöntemler arasında ısı pompaları yoluyla ısı üretiminin karbonsuzlaştırılması, enerji verimliliği yükseltmeleri, akıllı ölçüm sistemleri, yenilenebilir enerjinin yerinde akıllı entegrasyonu ve tesisler genelinde kullanımı izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için akıllı enerji yönetim sistemleri yer alıyor.

Bu önlemler, Airbus'ın 2030'a kadar enerji tüketimini 2015 seviyelerine kıyasla yüzde 20, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını ise yüzde 85 oranında azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Program çerçevesinde ilk aşama danışmanlık faaliyetlerini tamamlamak, yönetişim tanımını yapmak ve proje yönetimi ve planlaması çalışmalarına destek vermek üzere Siemens tarafından Capgemini görevlendirildi. Capgemini program kapsamında enerji izleme ve ölçüm sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve otomasyonu konusundaki uzmanlığını da paylaşacak.

"Güvenilir ortaklarla işbirliği yapmak, daha dayanıklı bir endüstriyel ayak izi oluşturmanın anahtarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Akıllı Altyapı'da Binalar Üst Yöneticisi (CEO) Susanne Seitz Airbus ile işbirliklerinin yıllara dayanan karşılıklı güven ve ortak amaçlar üzerine inşa edildiğini belirterek, "Siemens'in Airbus'ın karbon ayak izini azaltmak için akıllı ve ölçeklenebilir teknolojiler ve hizmetler sunma kabiliyetinin işbirliğimizde özel bir yeri var. Siemens olarak enerji dönüşümünü sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda ulaşılabilir ve ölçeklenebilir hale getirmeye kararlıyız. Böylece Airbus ve diğer endüstriyel liderler operasyonel esnekliği ve uzun vadeli rekabet gücünü artırırken iklim sorunlarıyla da mücadele edebilirler." ifadelerini kullandı.

Airbus Ticari Uçaklar Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florent Massou dit Labaquere de operasyonlarının daha verimli ve geleceğe hazır hale getirme yolunda bu adımı atmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Güvenilir ortaklarla işbirliği yapmak, daha dayanıklı bir endüstriyel ayak izi oluşturmanın anahtarıdır. Birleşik Krallık ve ABD'de Airbus'ta görev yapan arkadaşlarımızın tesise özgü uzmanlığı, Siemens'in teknik bilgi birikimiyle birleşerek, enerji kullanımı ve emisyon azaltma hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlememizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ilk aşaması bu yıl yaz aylarında her bir tesis için karbonsuzlaştırma yol haritalarının geliştirilmesiyle başladı. Mühendislik çalışmaları uygulama aşamasında rehber olacak ve altyapı 2026'da kullanıma sunulacak. Siemens aynı zamanda yeni altyapıyı işletip bakımını yaparak uzun vadeli verimlilik ve esneklik sağlama kapasitesine de sahip bulunuyor.

Siemens ve Airbus yarım yüzyılı aşkın bir süredir işbirliği yapıyor. Bu işbirliğinin en öne çıkan girişimleri arasında fabrika otomasyonu, endüstriyel yazılım, emniyet ve güvenlik, bina otomasyon teknolojisi ve daha pek çok başlık yer alıyor. Bu yeni anlaşma, Airbus'ın sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ayak izini en aza indirme hedeflerine ulaşmak için yapılan başarılı işbirliğini bir adım ileri taşıyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
