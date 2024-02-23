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Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

Ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bazı kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

BİROL GÜVEN SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Atamalar arasında en dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü oldu. Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok film ve dizide imzası bulunan ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü olduBirol Güven

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000 den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002-2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz: Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur. 23 Şubat 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararınce Sinema Genel Müdürü olarak atanmıştır.

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ TÜM ATAMA KARARLARI

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Haberler.com Haber Merkezi / Turan Yiğittekin - Politika

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