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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 6,5 ton hayvansal ürüne el konuldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, otoyolun Sakarya geçişinde denetim gerçekleştirdi.

Arifiye ilçesi Adapazarı Gişeleri'ndeki denetimlerde, farklı araçların kasalarında menşesi belirsiz, etiketi bulunmayan ve uygunsuz muhafaza koşullarında taşındığı belirlenen 4 bin 731 kilogram sakatat, 1192 kilogram peynir ve 580 litre süt ele geçirildi.

Ürünler imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlgili kişi ve kurumlara, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında toplam 613 bin 485 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA