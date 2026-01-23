TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Kasım 2025'te İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına yapılan görüşmeye ilişkin kayıtlar, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı" başlığıyla TBMM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

ÜÇ PARTİDEN ÜÇ MİLLETVEKİLİ KATILMIŞTI

İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız katıldı. Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu temsilen PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

ÖZET TUTANAKLAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görüşmenin ardından hazırlanan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025'te yapılan komisyon toplantısında okunmuştu. Ancak tutanakların yalnızca özet halinde paylaşılması, başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Muhalefet, görüşmenin içeriğinin eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunmuştu.

İKİ AY SONRA TAM METİN YAYIMLANDI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o dönemde tutanakların tamamının açıklanmasına yönelik bir adım atmamıştı. Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından TBMM, görüşmenin tam metnini yayımlama kararı aldı.

ÖCALAN'DAN "ÜLKÜ OCAĞI" ÇIKIŞI

Yayımlanan tutanaklarda Abdullah Öcalan, Kürt sorununun bin yıllık bir sorun olduğunu ve üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Öcalan, sürecin değerlendirilmesinde konjonktürel gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Tutanaklarda ayrıca Öcalan'ın, siyasete ilk adımını Ülkü Ocağı'nda attığını söylediği ifadeler de yer aldı.

"UMUT HAKKI OLMADAN..."

Tutanaklara göre Öcalan, "Bahçeli'nin boşuna umut hakkını ibaresini kullanmadığını, bu olmadan kendisinin çalışamayacağını, bu yapıldıktan sonra Suriye konusunda başarılı olmaması durumunda yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini" belirtti.

SÜRECİ "ŞİDDETSİZ YÜZYIL" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yayman'ın "Bazı siyasetçilerin, kişilerin söylemleriyle süreci zehirlediğini" belirtmesi üzerine Öcalan, "PKK'da da bazı kişilerin bunu yaptığını, süreç içerisinde çalışma imkanları artarsa hepsinin halledilebileceğini, imkan ve koşullarının buna uygun olmadığını, kendisi hayattayken bu hamle ve yüzyılın başarılı geçeceğini, muhatapları buna "Terörsüz Türkiye" derken kendisinin "Şiddetsiz Yüzyıl" dediğini, en az muhatapları kadar katkı yapacak gücünün bulunduğunu ve süreç konusunda iyimser olduğunu" iletti.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tutanaklara yansıyan ifadelere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'a hitaben yaptığı değerlendirmede, silahlı yöntemden siyasi yönteme geçildiğini, eşit yurttaşlık, kültürel adımlar ve komünalite başlıklarının öne çıktığını bildiklerini söyledi. Yıldız, Öcalan'ın Şubat 2025'te yaptığı çağrıda tüm yapıların silahlı mücadeleyi bırakması ve örgütsel varlıklarını dağıtması gerektiğinin anlaşıldığını, bu çağrının toplumu ciddi şekilde rahatlattığını ve halkın süreci yakından takip ettiğini ifade etti. MHP'nin "silah bırakma" çağrısının yalnızca Türkiye'yi değil, Suriye, Irak ve İran'daki yapıları da kapsamasının önemine dikkat çeken Yıldız, yaşanan sorunların demokrasi çerçevesinde çözülebileceğini ve bunun ancak teröre son verilerek, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle mümkün olacağını vurguladı.

İşte yayımlanan tutanağın tamamı: