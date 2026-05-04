İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran'ın Fars Haber Ajansı, İran ordusunun uyarısını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin, 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu. Geminin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellendiği ve bölgeden ayrıldığı belirtildi. ABD tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından tansiyon yükseldi. ABD'nin operasyon kararı sonrası İran "Vururuz" diyerek tehdit etmişti. Tehdidin ardından İran, ABD savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu.

UYARILARI YOK SAYDIĞI İÇİN VURULDU

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yok saydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

TRUMP "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.

Bu kapsam ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

İRAN UYARIDA BULUNDU

İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde saldırı düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

İran ordusunun Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, Reuters'ın yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin silahlı kuvvetlerle koordine edilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Herhangi bir yabancı silahlı kuvvetin, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşma ve girme niyetinde olması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz."

Yorumlar (7)

Haber Yorumları5pn57k2vyk:

helal olsun dayi oglu

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

borsa sıçış :)))

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

ohhh içimin yağları eridi

Haber YorumlarıİLKNUR ILGIN:

????????????

Haber YorumlarıDragoz:

b en bunların ikisinede inanmıyorum ortak tezgah bile kuruyo olabilirler 2 abd savaş gemisini vurduk ne demek yani vurulan gemi büyük ihtimalle batar veya işlevsiz kalır uçak gemisi filosu bun lar dışarıdan gelecek atışlara bu kadar açıksa o zaman uçak gemisinide vurabilirsin abd 2 gemi kaybediyosa burada o zaman burasıda rusya ukranya gibi bir orta oyunu ve farklı amaçlar var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

