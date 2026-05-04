Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, bir konserinde anlattığı fıkrada kullandığı “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum” sözlerine yönelik tepkilerin ardından açıklama yaptı. Tartışmaların büyümesi üzerine Kayseri’de planlanan konserinin iptal edildiğini duyuran Keser, kendisine yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi.

“ÖZÜR DİLENECEK BİR DURUM YOK”

Özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını savunan Keser, “Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok” ifadelerini kullandı. Sanatçı, söz konusu fıkranın tamamını da kamuoyuyla paylaştı.

KAYSERİ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Keser, 15 Mayıs’ta Kayseri’de gerçekleştirmeyi planladığı konserin salon yetkilileri tarafından iptal edildiğini açıkladı. Ekibiyle birlikte mağdur edildiğini belirten sanatçı, yaşanan duruma “Yazıklar olsun” sözleriyle tepki gösterdi.

“150 KİŞİ EKMEK YİYOR”

Açıklamasında ekonomik koşullara da değinen Keser, salon konserlerini daha geniş kitlelerin kendisini izleyebilmesi için düzenlediğini belirtti. Konserlerden yüksek gelir elde etmediğini, hatta bazı organizasyonlarda zarar ettiğini ifade eden sanatçı, “Yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlisi var. Dolaylı yoldan her konser için yaklaşık 150 kişi benden ekmek yiyor” dedi.

SİYASET CEPHESİNDEN TEPKİLER

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keser’i eleştirerek, “Dinimizle alay etmek de Kayseri’ye ve Kayserililere laf söylemek de kimsenin haddi değildir. Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ ERSOY'DAN REST: BİZ NEFES ALIYORKEN...

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da tartışmaya dahil olarak Keser’e sert sözlerle yüklendi. Ersoy, sanatçının açıklamalarını eleştirerek, Kayseri’de sahne almasına izin verilmeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir.

Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimiz de devlet ile millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan milletvekilimiz de sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir. Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek milletvekilimize saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun. Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin!

Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir. Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur."

Kaynak: Haberler.com